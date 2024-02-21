5 стрижок, які надають локонам густоти й об’єму: підходять для тонкого та пошкодженого волосся

Густі сяйливі локони – це мрія багатьох жінок. Бо саме густе здорове волосся завжди вважалося символом краси та жіночності. Але не всім представницям прекрасної статі пощастило мати густу шевелюру. Втім, це легко виправити. Стилісти-перукарі рекомендують вибирати зачіски, які надаватимуть слабкому та пошкодженому волоссю без об’єму візуальної густоти. Розповідаємо, які п’ять стрижок надають тонкому волоссю пишності та здорового сяяння.

Стрижка піксі

Які стрижки надають об'єму та густоти тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Найкращим варіантом для надання об’єму стане квадратна стрижка піксі. У такій зачісці пасма волосся створюють квадратну форму в зоні вух та шиї, що надає шевелюрі візуальної пишності й об’єму. Стрижка надаватиме загальному образові неймовірного стилю та драйву. Кожна жінка з такою зачіскою почуватиметься впевненою і прекрасною. А ще ця стрижка омолоджує й увиразнює природню красу, тому підходить жінкам зрілого віку.

Стрижка паж

Які стрижки надають об'єму та густоти тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Ця зачіска відноситься до класичних варіантів, вона з шістдесятих років минулого століття впевнено посідає модний олімп. І ще стільки не буде здавати своїх позицій, бо за рахунок своєї техніки надає тонкому волоссю об’єму та здорового сяяння. Така стрижка підходить для всіх типів обличчя, робить загальний образ гармонійним та романтичним.

Подовжений боб

Які стрижки надають об'єму та густоти тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

На сьогодні ця зачіска входить у списки трендових омолоджуючих стрижок. Вона ідеально підійде для ослабленого тонкого волосся, візуально надасть йому густоти та об’єму. Це еталонна стрижка, яка популярна в усьому світі вже багато років поспіль, тому ви не прогадаєте, якщо виберете саме цей варіант.

Каре

Які стрижки надають об'єму та густоти тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Стрижка також відноситься до класичних, є улюбленою зачіскою світових зірок. Що не дивно, бо вона підходить для волосся, яке ослаблене регулярним фарбуванням та постійними укладками. Каре робить такі локони густими та здоровими на вигляд, надає їм природнього об’єму. Наразі на піку популярності асиметричне й багатошарове каре, яке створює правильний об’єм за рахунок градуювання пасом.

Стрижка каскад

Які стрижки надають об'єму та густоти тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

За рахунок багатошаровості стрижка надає волоссю правильної структури та природнього об’єму. Ця зачіска підходить для всіх типів волосся, особливо для ослабленого й тонкого. Її можна робити як на середню, так і на коротку довжину. Каскад допомагає збільшити об’єм волосся на маківці, а знизу надає локонам природньої рухливості.

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