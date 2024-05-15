5 сумок, які повернуться в моду цього літа: у вас точно є одна з таких

Ще вчора такі моделі були в антитрендах, а вже сьогодні ці сумки стали шалено популярними.

Якщо у вас є старі сумки, не поспішайте їх викидати, адже мода така мінлива. Деякі аксесуари стрімко втрачають свою актуальність, але так само швидко повертаються на пік популярності. І стилісти назвали аж п’ять таких сумок, які повернулися в тренди і перебуватимуть на модному олімпі не один місяць поспіль.

Сумка з плетеної шкіри

Які модні сумки влітку 2024 року / Фото: Freepik

Аксесуарів з плетінням вже давно не було в гардеробах модниць, але літо 2024 року диктує нові правила на тренди. Така сумка практична, оскільки дуже містка і легко стилізується. Тому будь-який ваш образ з цим аксесуаром буде бездоганним.

Біла сумка

Які модні сумки влітку 2024 року / Фото: Freepik

Так, беж і шоколад трохи посунули аксесуари білого кольору, але не цього літа. Білі сумки на роботу, прогулянку чи ділову зустріч – це ідеальний вибір для акцентуації вашого стилю. До того ж такий колір гармонійно поєднується з усіма іншими, тому біла сумка буде доречною для будь-якого аутфіту.

Замшева сумка

Які модні сумки влітку 2024 року / Фото: Freepik

Ще навесні про цей тренд і не йшлося, але влітку такий аксесуар додасть вашому образу неймовірної розкоші. Головне, щоб сумка була світлого чи яскравого кольору, тоді вона гармонійно поєднуватиметься з літнім гардеробом.

Солом’яна сумка

Які модні сумки влітку 2024 року / Фото: Freepik

Так, ця ретро-модель була забута минулого сезону, а дарма. Солом’яні сумки додають до образу елегантності та літньої легкості водночас. Вона буде доречною як на прогулянку, так і на роботу, а ще з нею можна сходити на пляж. До того ж такий аксесуар доволі місткий, туди можна покласти окуляри, записник, планшет і крем для засмаги.

Тканинна сумка

Які модні сумки влітку 2024 року / Фото: Freepik

Якщо до цього в моді були лише сумки-шопери для здійснення закупів, то зараз це – трендовий аксесуар. І кожна модниця неодмінно повинна мати його у своєму гардеробі. З тканинною сумкою можна йти до кафе, на прогулянку і на роботу – вона буде доречною для будь-якого випадку. До того ж аксесуар доволі легкий, тому це те, що треба для спекотного літа.

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