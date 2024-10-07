5 типів чоловіків, яких варто уникати: з такими нормальних стосунків не побудувати

Психологи назвали чоловіків, яких жінкам варто оминати, бо вони не вміють любити по-справжньому.
Розповідаємо про 5 типів чоловіків, які розіб’ють серце будь-якій жінці.
Яких чоловіків треба уникати: вони не здатні побудувати міцні стосунки
- Занадто наполегливий. Чоловік, який намагається замінити собою всіх і все в житті жінки, має проблеми з самооцінкою. Він може завалювати подарунками, нав’язувати свою допомогу або контролюватиме кожен крок своєї партнерки. Це типова поведінка агресора та маніпулятора, який хоче, щоб жінка повністю від нього залежала.
- Відсутня емпатія. Деякі чоловіки не здатні відчувати емоцій, тому вони абсолютно не вміють співпереживати іншим. Від такого партнера не дочекаєшся участі у проблемах своєї жінки. Від таких чоловіків краще триматися подалі, бо вони сприймають протилежну стать як аксесуар, який не повинен їм заважати, інакше йому швидко знайдуть заміну.
- Агресор. Такий чоловік злитиметься, коли щось ітиме не за планом чи не за його сценарієм. Він може не лише кричати, нервувати чи розпускати руки. Цей чоловік може приховувати свою агресію, вдаватися до морального тиску і знецінення своєї жінки. Таких чоловіків краще оминати стороною, щоб залишатися в безпеці.
- Маніпулятор. Чоловік-маніпулятор може вдаватися до незрозумілих ігор, перевірок на вірність тощо. Він зазвичай перекручує все таким чином, щоб жінка почувалася винною чи неповноцінною. Якщо у спілкуванні з чоловіком ви постійно виправдовуєтеся, відчуваєте провину, першою йдете на примирення, тоді краще розірвати такий зв’язок, бо вами маніпулюють, про почуття тут не йдеться.
- Жертва. Такий чоловік постійно шукатиме винних у своїх проблемах. То керівник поганий, то погода не така, то батьки йому в чомусь не допомогли. Жертви не вміють брати на себе відповідальність, їм легше думати, що винен хтось у їхніх проблемах, а не вони. Тому варто подумати, перш ніж вступати у стосунки з таким чоловіком, бо тоді в усіх своїх проблемах він звинувачуватиме вас.
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