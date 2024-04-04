5 "токсичних" фраз, яких не можна говорити близьким, особливо дітям

Найбільшу силу і вплив мають слова, сказані близьким людьми. Так як ми чуємо їх найчастіше, вони впливають на формування нашої самооцінки та настрій. Особливо гостро реагують на такі висловлювання діти, тому сприймають все сказане за чисту монету. Розповідаємо, чого не варто говорити своїм близьким, щоб потім не шкодувати про це.

Яких фраз ніколи не можна говорити близьким, особливо дітям

"Фрази знецінення" – які применшують чи взагалі перекреслюють значимість, старання чи позитивні риси людини. Наприклад: "Та що ти можеш сама? Ти без мене не проживеш" , "Гарна оцінка у чверті ще нічого не говорить. Головне, що за рік буде", "Та хіба ж ти хазяїн?!". Такі висловлювання формують думку, що не варто й намагатися, викликають агресію, занижують самооцінку. Особливо такі фрази згубні для дітей, вони ростимуть з думкою, що ні на що не здатні, їм неможливо досягти успіху в житті. "Фрази звинувачення та засоромлення" – коли замість критики вчинку критикується особистість. Це такі собі фрази-звинувачення. Наприклад: "Ну ти тупий! Ти знову отримав двійку за домашню роботу", "Ти як завжди насмітив за столом! Свиня!". Ці висловлювання формують негативне ставлення до себе та невпевненість, особливо у дітей. Людина за будь-яку помилку сприймає себе недостойною, може додатися невротичний сором, страх невдач, тривожність, перфекціонізм, подвійний стрес при виконанні навіть простих завдань. "Фрази зневаги та відчуження" – навмисно підкреслюють відчуження з метою шантажу, примушуючи людину до певних дій. Наприклад: "Очі б мої тебе не бачили". Особливо діти, коли чують щось подібне, почуваються покинутими й зневаженими. Тому в дорослому віці такі люди постійно доводять свою значимість. Людина живе з ідеєю, що любов треба заслужити, а зневага та ігнор – це норма у стосунках. "Фрази ігнорування потреб" – таким чином підкреслюється небажання турбуватися, задовільняти потреби, проявляти любов. Наприклад: "Хочеться? То перехочеться!", "Твоя думка мене не хвилює", "Те, що ти хочеш, - дурість". Любов передбачає піклування про інших. В родинах, де ніхто не задовольняє потреб один одного, ростуть діти, які часто не здатні зрозуміти своїх бажань, не вміють їх задовільнити. Фрази "Ти-звинувачення" – це інтерпретація думок та внутрішнього стану того, хто звинувачує. Наприклад: "Ти тільки й думаєш, як би мене зрадити", "Я знаю, що ти мене ненавидиш, тому і забороняєш гуляти допізна". Якщо слухати такі висловлювання, починається формування невпевненості в собі, людина думає, що з нею щось не так. Така людина легко піддається маніпуляціям та домашньому насильству.

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