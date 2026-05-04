Церковне свято 5 травня / © pexels.com

Реклама

Завтра, 5 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Ірини. За переданням, свята Ірина жила у І столітті або на початку ІІ століття в одному з міст Римської імперії. Вона була донькою язичницького правителя або заможного вельможі, який дав їй ім’я Пенелопа. Виховувалася у достатку та освіті, однак з юних років проявляла глибоку внутрішню схильність до пошуку істини.

Після прийняття християнства вона отримала ім’я Ірина, що в перекладі з грецької означає «мир». Це ім’я стало відображенням її духовного вибору — відмови від язичницького світу та прийняття віри у Христа.

Згідно з переказами, Ірина навернулася до християнства після проповіді одного з учнів апостола Павла. Її серце відгукнулося на вчення про любов, смирення і спасіння. Відтоді вона почала відкрито сповідувати нову віру, що в умовах переслідувань християн було надзвичайно небезпечним кроком.

Реклама

Її батько, дізнавшись про це, намагався змусити доньку зректися християнства. Проте Ірина залишилася непохитною, обираючи духовну свободу замість земних привілеїв.

Через свою віру свята Ірина зазнала жорстоких переслідувань. За переказами, її неодноразово піддавали тортурам, намагаючись змусити зректися Христа. Однак вона залишалася вірною до кінця, знаходячи силу у молитві та внутрішньому переконанні.

Чудесним чином, як свідчать житійні оповіді, вона неодноразово залишалася неушкодженою після страт і катувань, що сприймалося як знак Божої підтримки та святості її життя.

Попри переслідування, Ірина продовжувала проповідувати християнську віру. Її мужність і духовна чистота стали причиною того, що багато людей, включно з її колишніми переслідувачами, навернулися до християнства.

Реклама

Таким чином, її життя стало не лише свідченням особистої віри, але й місією духовного пробудження інших.

Згідно з традицією, свята Ірина прийняла мученицьку смерть за віру у Христа. Її подвиг став символом незламності духу та вірності духовним ідеалам.

Прикмети 5 травня

Народні прикмети 5 травня / © unsplash.com

Якщо чути зозулю — заморозків уже не буде, весна остаточно вступила в силу.

Похмуро або туман зранку — із посівами краще не поспішати, погода ще може змінитися.

Гроза цього дня — добра ознака, яка віщує багатий урожай улітку.

Що завтра не можна робити

У народній традиції 5 травня вважається днем, коли слово й вчинок мають особливу силу. Нварто розносити чутки чи займатися плітками — вірили, що це може обернутися проблемами зі здоров’ям, зокрема болем у зубах або застудами на губах. Не слід залишати немитий посуд — це вважалося знаком, що може призвести до сварок і непорозумінь у родині.

Що можна робити завтра

У церковній традиції цього дня звертаються з молитвами до святої Ірини, просячи її заступництва та підтримки в зціленні від хвороб. Дівчата просять щасливої долі в особистому житті та вдалого заміжжя. Люди, які шукають роботу або стабільності, звертаються з проханням про добрі можливості та підтримку у справах.

Реклама

Новини партнерів