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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
184
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2 хв

5 травня — яке церковне свято, чому вагітним жінкам цього дня забороняється стригти волосся і нігті

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 5 травня

Церковне свято 5 травня / © Unsplash

Завтра, 5 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Ірини. Вона народилася у благородній родині в Магнесії (територія сучасної Туреччини), в часи, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань через язичницьке правління Риму.

Попри язичницьке оточення, свята Ірина прийняла християнство і стала відомою своєю благочестивою поведінкою. Вона активно проповідувала віру в Христа, набираючи все більше послідовників. Коли почалися гоніння на християн, її арештували. Маючи можливість відмовитися від своєї віри і зберегти життя, вона не скорилася і не відступила від свого вибору. За своє непохитне свідчення віри Ірину піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили, відсікши голову.

Її мученицька смерть стала яскравим прикладом мужності і непохитної віри. Відтоді свята Ірина була канонізована Церквою як мучениця. Вона стала символом духовної сили і мужності перед випробуваннями, її ім’я стало святим для багатьох християнських громад.

Прикмети 5 травня

Народні прикмети 5 травня / © unsplash.com

Народні прикмети 5 травня / © unsplash.com

  • Сильний вітер на цей день — до бур і негоди в найближчі тижні.

  • Якщо на цей день сильний мороз або холодний вітер — літо буде прохолодним.

  • Тепла та сонячна погода на 5 травня — до хорошого врожаю хліба і фруктів у цьому році.

Що завтра не можна робити

У цей день не слід займатися риболовлею, оскільки в травні риба відкладає ікру, і рибалка може порушити природний процес нересту. Не варто йти до лісу, адже в травні у тварин народжується потомство, і самки можуть проявляти агресію, захищаючи своїх дитинчат. Згідно з давніми народними віруваннями, вагітним жінкам не рекомендується стригти волосся та нігті 5 травня, тому що можна нашкодити плоду.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для збору цілющих трав. До цього часу вже розцвітають мати-й-мачуха, медунка, ромашка лікарська та барвінок. Крім того, на цю дату припадає час для збору м’яти та квітів жасмину, які можна використовувати для заварювання чаю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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