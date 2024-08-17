5 трендових речей, які обов’язково мають бути в гардеробі кожної жінки цієї осені

Цього осіннього сезону 2024 на піку популярності будуть базові речі, які легко комбінуються між собою.

Стилісти восени 2024 пропонують модницям вибирати речі, які будуть основою базового гардеробу. Це дасть змогу легко комбінувати й акцентувати речі, щоб створювати різноманітні образи, не витрачаючи купу грошей на зайвий одяг. Також модні експерти рекомендують враховувати, що осінній одяг повинен бути не лише модним, а ще комфортним та функціональним. Отже, розповідаємо, які п’ять речей обов’язково повинні бути у вашому гардеробі цього осіннього сезону.

Сукня

Які трендові речі на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

На першому місці у списку трендів залишаються мінімалістичні трикотажні сукні гладкої структури. Вони можуть бути кремовими, сірими, кавовими та винними. Трикотажну сукню варто носити з ботильйонами або чобітьми.

Стилісти також рекомендують звернути увагу на прості сукні довжини міді, які повинні бути з якісних натуральних матеріалів. Одяг може бути вільного крою чи приталений, акцентувати його варто масивними прикрасами.

Джинси прямого крою

Які трендові речі на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Така класична модель з високою посадкою перебуває на піку популярності вже кілька років поспіль, і не дарма. Адже ці штани витягують силует і роблять його струнким та елегантним. Джинси мають бути класичного синього чи блакитного кольору без потертостей. Їх можна носити на прогулянку, роботу чи вдягати на зустрічі з друзями. Також ці штани підійдуть на роботу, якщо їх комбінувати з блузами, пуловерами чи піджаками.

Жакет

Які трендові речі на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

У трендах залишаються мотиви "тихої розкоші", тому у вашому гардеробі повинен бути класичний жакет чи піджак вільного крою. Також можна придбати блейзер, який буде вигідно акцентувати ваш повсякденний стиль. Такий одяг має бути досить дорогим та якісним, тоді він служитиме вам багато років, не втрачаючи свого зовнішнього вигляду й актуальності.

Жакет легко комбінується із сукнями, спідницями, блузами, джинсами, класичними брюками тощо. Не варто боятися експериментувати, щоб створити для себе бездоганний образ.

Світшот

Які трендові речі на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Така річ – це ідеальний елемент повсякденного образу. Восени 2024 року на піку популярності будуть світшоти пастельних та нейтральних відтінків. Це можуть бути сірі, бежеві, кремові та пудрові кольори.

Об’ємні світшоти продовжують залишатися у трендах, що не дивно. Адже це універсальний та затишний одяг, який можна одягати будь-куди. Їх можна носити просто із джинсами та легінсами, а можна створювати багатошарові образи із сорочками чи футболками.

Светр

Які трендові речі на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Для холодного сезону така річ просто незамінна, особливо моделі з високим коміром. Такий одяг додасть у повсякденний образ елегантності та вишуканості. Светри найкраще пасуватимуть до джинсів та спідниць, доповнити аутфіт можна масивними прикрасами.

На піку популярності залишається светр оверсайз, приталені моделі більше не в моді. Одяг повинен бути м’яким та комфортним. Варто інвестувати кошти у якісні кашемірові моделі, які служитимуть вам багато років і не втрачатимуть свого первозданного вигляду. Найактуальнішими кольорами в цьому сезоні будуть нейтральні – бежевий, сірий чи кремовий.

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