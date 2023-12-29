5 варіантів ідеальної стрижки, яка пасує усім: омолоджує, красиво відростає і не потребує укладання

Ця стрижка набула шаленої популярності в середині двадцятого століття завдяки Коко Шанель: вона універсальна, зручна і завжди в моді.

Це трендовий боб з подовженим чубчиком. Понад півстоліття на піку популярності – для стрижки це вагомий результат. А все завдяки тому, що вона пасує абсолютно всім дівчатам, незважаючи на вік, тип обличчя, волосся чи фігуру. Кожна пані може знайти для себе ідеальний варіант цієї стрижки, адже їх стільки, що голова йде обертом. А завдяки довгому чубчику, зачіска може скоригувати риси обличчя, маскуючи недоліки і підкреслюючи красу. Розповідаємо, який з варіантів бобу підійде саме вашому типу обличчя і структурі волосся.

Подовжений боб із довгим чубчиком

Яка стрижка пасує всім жінкам / Фото: Freepik

Такий варіант стрижки підійде тим жінкам, які хочуть змінити імідж та підкреслити свою чарівність, але не наважуються коротко стригтися. Тому подовжений боб стане ідеальним вибором для удосконалення образу. Зачіска має ззаду коротші пасма, а спереду довші, тому пасує для будь-якої структури волосся. А подовжений косий чубчик приховує вікові зміни на обличчі, надаючи образу стилю та грайливості.

Короткий боб із довгим чубчиком

Яка стрижка пасує всім жінкам / Фото: Freepik

Така зачіска найбільше підходитиме для овального та круглого типу обличчя. Стилісти радять жінкам з таким лицем вибирати варіант зачіски на коротке волосся з подовженим градуйованим чи рваним чубом. Таким чином пані з круглим обличчям зможуть подовжити його, а дівчата з овальним підкреслять свою природню красу.

Боб на ніжці з довгим чубчиком

Яка стрижка пасує всім жінкам / Фото: Freepik

Це зачіска для сміливих та впевнених у собі жінок. Стрижка залишається на піку трендів уже кілька років поспіль і не буде здавати своїх позицій. Ніжку зачіски перукарі створюють шляхом вибривання потиличної зони. За рахунок чого шия видовжується і стає сексуальною. А довгий чубчик підкреслює витонченість та жіночність ліній обличчя.

Багатошаровий боб із довгим чубчиком

Яка стрижка пасує всім жінкам / Фото: Freepik

Зачіски, які мають кілька шарів завжди створюють додатковий об’єм. Через що волосся виглядає густим та здоровим. Цей варіант бобу досконало замаскує всі недоліки та вікові зміни на шкірі, а довгий чубчик приховає широке чоло і візуально звузить вилиці, якщо є проблема повних щік.

Асиметричний боб із довгим чубчиком

Яка стрижка пасує всім жінкам / Фото: Freepik

Асиметричні стрижки завжди кардинально змінюють образ і привертають до себе увагу. Така зачіска зробить ефектною свою власницю, замаскує всі недоліки на шкірі, якщо такі є, і увиразнить погляд. Стилісти рекомендують надати перевагу асиметричному бобу з подовженим косим чубчиком. Така зачіска створить стильний образ незалежно від віку і структури волосся.

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