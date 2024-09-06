5 варіантів стильного верхнього одягу на осінь 2024: речі, які зроблять ваш образ досконалим

Восени 2024-го модні експерти пропонують п’ять варіантів верхнього одягу, який пасуватиме усім жінкам без винятку. У таких куртках і пальто кожна представниця прекрасної статі почуватиметься неперевершеною.

Кардиган

Який верхній одяг у моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ця класична річ зробить вашу осінь не лише елегантною, а також теплою та комфортною. Стилісти пропонують на вибір як трикотажні кардигани, так і речі з грубої в’язки. Головне, щоб вони були монохромних відтінків, з мінімальною кількістю декору і правильної довжини – міді або максі. Тоді ваш образ буде розкішним і жіночним. Нині також у трендах кардигани з бахромою та великими в’язаними візерунками.

Тренч

Який верхній одяг у моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Вже багато років поспіль жодна осінь не обходиться без класичного тренчу, і цей сезон не став винятком. А все тому, що елегантний тренч удосконалює будь-який образ, робить жінок розкішними та приголомшливими. Його можна носити куди завгодно, ваш аутфіт у такому верхньому одязі завжди буде доречним. Цього осіннього сезону актуальні довгі тренчі бежевого, сірого, білого та коричневого кольорів.

Куртка-сорочка

Який верхній одяг у моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Ця куртка є однією з топових восени 2024-го, а все тому що вона комфортна і практична. Якщо у вашому гардеробі досі немає такого вбрання, то воно неодмінно повинно там бути. Експерти пропонують вибирати куртки-сорочки у стилі оверсайз і довгі моделі, що нагадують пальто. Такі речі можна акцентувати поясом, щоб зробити образ більш елегантним.

Куртка-бомбер

Який верхній одяг у моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це улюблена річ усіх модниць світу, і недарма. Адже вона пасує як під джинси, так і під сукні, тому її можна носити практично під усе. Цього року бомбери представлені у багатьох варіаціях, тому кожна красуня зможе підібрати для себе ідеальний варіант.

Довге пальто

Який верхній одяг у моді восени 2024 / Фото: Freepik

Жодну осінь не можна уявити без класичного прямого пальта довжиною максі — цей сезон не став винятком. У трендах вільні прямі моделі з високим коміром без зайвих акцентів. Такий одяг зробить свою власницю по-справжньому розкішною. До того ж ця річ дуже тепла та комфортна, тому вона обов’язково повинна бути у вашому модному арсеналі.

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