5 варіантів стрижки, яка набирає шаленої популярності у світі: зачіска для стильних рішучих жінок

Стрижка "вовчиця" наразі набирає шаленої популярності у світі. Це зачіска для сміливих жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Разом з тим, вона підходить як на коротке, так і на довге волосся. Тому можна сміливо вибрати потрібну довжину, адже стрижка має безліч варіантів. Стилісти рекомендують п’ять найпопулярніших варіантів зачіски, яка омолоджує, робить образ свіжим та зухвалим.

Стрижка "вовчиця" у стилі боб

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Це новомодний варіант стрижки на густе волосся. Якщо ви не боїтеся експериментувати з довжиною, хочете омолодитися і кардинально змінити образ, тоді вона стане для вас ідеальним вибором. Така зачіска абсолютно не потребує укладання, за рахунок градуювання пасом вона лягатиме в ідеальну і водночас легку структуру.

"Вовчиця" на кучеряве волосся

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Якщо ви маєте хвилясте чи кучеряве волосся, тоді варто вибрати саме цей варіант "вовчиці". Правильно пострижені локони створюватимуть ілюзію густоти та об’єму, навіть якщо ви власниця тонкого пошкодженого волосся.

Коротка "вовчиця"

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Такий варіант зачіски вирішує відразу кілька завдань – омолоджує, робить волосся візуально густішим і здоровішим. Стилісти рекомендують робити цю стрижку всім жінкам за 40, які мають слабке пошкоджене волосся. Правильно градуйовані пасма при кожному вашому русі будуть грайливо погойдуватися в такт, надаючи образу неймовірної легкості.

Градуйована "вовчиця"

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Це класичний варіант стрижки, градуйовані пасма якої створюють правильну форму та потрібний об’єм. За рахунок своєї техніки стрижка коригує всі недоліки овалу обличчя, освіжаючи та омолоджуючи загальний образ.

Незграбна "вовча" стрижка

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Це рваний варіант зачіски, яка обрамлятиме ваше обличчя, створюючи потрібні контури та увиразнюючи вилиці. За рахунок своєї багатошаровості стрижка надає локонам густоти та об’єму, а пасма лягають у структуровану правильну форму.

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