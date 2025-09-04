Церковне свято 5 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 5 вересня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий Захарія був священиком із роду Авія — одного з дванадцяти священицьких колін, що служили в храмі Єрусалима. Його дружина, Єлисавета, теж була благочестивою жінкою, нащадком Аарона. Вони були праведні перед Богом і дотримувалися всіх заповідей та приписів Господніх.

Важливо відзначити, що подружжя було бездітним до похилого віку, оскільки Єлисавета була неплідна. Це було великим горем для них, але вони залишалися вірними Богу.

Захарія виконував обов’язки священика в Єрусалимському храмі. Одного разу він був обраний служити перед Господом, коли входив у храм, щоб принести кадило. Тоді йому явився архангел Гавриїл.

Захарія засумнівався в словах ангела через свій похилий вік і вік Єлисавети. Через це він отримав кару: залишитися мовчазним, поки не народиться його син.

Через дев’ять місяців Єлисавета народила сина — Івана. Під час обрізання Захарія, що ще був мовчазним, написав на дощечці: “Іван — його ім’я”. В той момент його мова повернулася, і він заговорив, проголошуючи хвалу Господу.

Прикмети 5 вересня

Народні прикмети 5 вересня / © unsplash.com

Вранці туман — до ясної погоди.

Сонячний день — чекайте на теплу осінь.

На траві рясна роса — буде дощова, але врожайна осінь.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, сьогодні особливо важливо бути обережним у вчинках і словах. Не варто давати порожніх обіцянок, а одяг має бути чистим і охайним — інакше можна “привернути” до себе хвороби. Слова теж несуть силу: будь-яке бажання зла чи прокляття обов’язково повернеться до того, хто його промовив.

Що можна робити завтра

До святих Захарії та Єлисавети звертаються ті, хто мріє про дитину, а також вагітні жінки, просячи про легкі пологи та здоров’я малюка. Батьки, у кого вже є діти, моляться за їхнє здоров’я, щастя та добробут.