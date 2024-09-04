5 вересня — яке церковне свято, не робіть одну річ, якщо не хочете стати бідняком

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 вересня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Він є однією з важливих фігур у християнській та юдейській традиціях. Він згадується в Новому Завіті, зокрема в Євангелії від Луки, як праведний священик, обраний Богом для особливої місії.

Захарія був священиком з роду Аарона, а його дружина, Єлисавета, також походила з цього священичого роду. Вони обоє були праведними перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді та постанови. Однак, вони були бездітними, і Єлисавета була вже старою, коли ангел Господній явився Захарії під час його служіння у храмі.

Одного дня, коли Захарія виконував своє священиче служіння в храмі, йому явився ангел Гавриїл, який сповістив, що його дружина Єлисавета народить сина, якого вони мають назвати Іваном. Захарія був здивований і засумнівався в цьому, тому що вони були вже старими. За це невір'я ангел сказав, що Захарія залишиться німим аж до виконання цієї обітниці. Єлисавета дійсно завагітніла, і через дев'ять місяців у них народився син. Коли Захарія написав на табличці, що його ім'я буде Іван, він одразу ж отримав здатність говорити. Захарія прославив Бога і виголосив пророцтво, яке пізніше стало відомим як "Пісня Захарії" або "Бенедиктус".

Після народження Івана Захарія виголосив пророцтво, в якому говорив про спасіння, яке Бог приготував для свого народу через Ісуса Христа, а також про місію Івана, який стане Предтечею, тобто тим, хто готує шлях для Месії. Пророцтво Захарії містить багато посилань на Старий Завіт і є важливим для розуміння ролі Івана Предтечі в історії спасіння.

Після народження Івана про життя Захарії більше не згадується в Новому Завіті. Згідно з переданнями, Захарія та Єлисавета продовжували жити праведним життям, але незабаром після народження Ісуса Христоса Ірод Великий наказав убити всіх немовлят у Віфлеємі, щоб знищити можливого Месію. За переказами, Захарія був убитий за те, що відмовився розкрити місце перебування своєї сім’ї та Івана.

Прикмети 5 вересня

Народні прикмети 5 вересня / Фото: Unsplash

Багато горобини — до дощової осені.

Домашня худоба за ясного дня почала ховатися у хлів — чекайте на негоду.

Пожовкло листя на горобині — до ранніх осені та зими.

Що завтра не можна робити

Щоб гроші не втікали крізь пальці, наче пісок, не можна брати до рук будь-які крупи чи сипучі матеріали. Також заборонялося сваритися і лихословити, адже такі сварки затягнуться надовго.

Що можна робити завтра

Ті, хто не могли зачати дитину, обов'язково молилися цього дня. Наші предки вірили, що щира молитва точно допоможе. Також існувала традиція паритися в пазні, щоб вигнати з організму будь-які хвороби.

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