5 вересня — яке церковне свято, що означає жовте листя на горобині, кому молитися

Завтра, 5 вересня, у православному календарі — день пам’яті пророка Захарія та праведної Єлисавети. Захарія був священиком з роду Авії, а Єлисавета була з дочок Ааронових. Вони жили праведним життям, але не мали дітей через неплідність Єлисавети й похилу старість. Одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому з’явився архангел Гавриїл і звістив, що Єлисавета народить сина, якого треба назвати Іваном. Захарія не повірив і запитав, як це можливо. Архангел сказав, що це буде знаменням Божої сили і що Захарія буде німий до народження сина.

Скоро після цього Єлисавета зачала і приховала свою вагітність протягом п’яти місяців. На шостому місяці вона прийняла в гості свою родичку Марію, яка також була вагітна від Духа Святого. Коли Марія привітала Єлисавету, дитина в утробі Єлисавети затрепетала, а Єлисавета наповнилася Духом Святим і пророкувала про Марію та її сина. Марія залишилася у Єлисавети три місяці до народження Івана.

Коли настав час пологів, родичі й сусіди раділи разом з Єлисаветою за її сина. У восьмий день вони прийшли обрізати дитину і хотіли назвати її Захарієм на честь батька, але Єлисавета заперечила і сказала, що вона має називатися Іваном. Родичі здивувалися, бо не мали нікого з таким ім’ям у їхньому роду. Вони допиталися до Захарія, який написав на дошці: “Йоан му є ім’я”. В той же час до Захарія повернувся голос, і він почав славити Бога.

Захарія та Єлисавета жили в горах поблизу Хеврона. Коли цар Ірод наказав убити всіх хлопчиків до двох років у Вифлеємі та околицях, вони ховалися в печері, яка чудовим чином укрила їх від переслідувачів. Захарія був убитий у храмі, коли відмовився вказати, де його син. Єлисавета померла через сорок днів після смерті чоловіка. Їхній син Іван став великим пророком і хрестителем, який готував народ до приходу Месії.

Прикмети 5 вересня

Народні прикмети 5 вересня / Фото: Pexels

На горобині вже жовте листя — чекайте на морозну зиму, яка прийде дуже швидко.

Кози біжать додому з пасовища — до негоди.

На цибулі багато лушпиння — до теплої зими.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що не можна цього дня носити брудний чи старий одяг, адже можна накликати на себе неприємності. Також заборонялося пускати до оселі незнайомців, ділитися з кимось продуктами зі свого столу.

Що можна робити завтра

Цього дня намагалися обмести весь будинок березовим віником. Вірили, що саме береза цього дня набуває магічної сили й допомагає позбутися злого духа під назвою Кумоха. Він, за переказами, жив у лісі та нападав лише на жінок.

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