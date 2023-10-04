5 жовтня — яке церковне свято, чому не можна ображати ткаль та носити одяг темного кольору

Завтра, 5 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої Харитини. Вона була християнською мученицею, яка жила в IV столітті. Народилася в Римі, але осиротіла в дитинстві. Її виховав добрий і благочестивий чоловік Клавдій, який навчив її вірити в Ісуса Христа. Харитина була дуже побожною і красивою дівчиною, яка проповідувала християнство серед язичників. Багато людей перейшли на християнську віру через її слова і приклад.

Під час переслідування християн за імператора Діоклетіана Харитину затримали і привели до судді. Вона відмовилася відступити від своєї віри і поклонятися язичницьким богам. За це її жорстоко катували і позбавляли їжі і води. Але Бог дав їй силу терпіти муки і не зрадити Христа. Навіть коли її кинули у вогонь, вона залишилася неушкодженою. Зрештю суддя наказав їй перерізати горло мечем. Так Харитина померла з молитвою на устах.

Церковне свято 5 жовтня — день пам'яті Діонісія Олександрійського

Діонісій Олександрійський був видатним єпископом Олександрії, який жив у IV столітті. Він був учнем знаменитого Оригена і очолював Олександрійську школу. Він також був священномучеником, який страждав від гонінь на християн за часів імператорів Деція і Валеріана. Він написав багато творів, в яких захищав православну віру і полемізував з єретиками. Вшановується в лику святих як священномученик.

Прикмети 5 жовтня

Народні прикмети 5 жовтня / Фото: Pexels

Якщо сніг ще не випав, зима прийде нескоро.

В лісі чутно хрускіт дерев — чекайте на теплу та приємну погоду найближчими днями.

Птахи вже відлетіли до теплих країв — зима буде суворою.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося ледарювати. Свята Харитина вважалася покровителькою ткаль, тому було дуже важливо не ображати цих мастериць. Також заборонялося пліткувати і лихословити. Наші предки намагалися не носити одяг темного кольору. Вважалося, що це принесе невдачі та навіть смерть рідних.

Що можна робити завтра

Від самого ранку жінки займалися прибиранням оселі, а чоловіки заготовляли на зиму все, що могло б допомогти пережити холодну пору. Дівчата присвячували день рукоділлю, особливо в другій половині дня. Святій Харитині часто молилися про здоров'я і довголіття.

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