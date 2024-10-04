5 жовтня — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не накликати біди в своє життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Харитини. Християнська свята, життя якої відзначається в православній і католицькій традиціях. Вона жила в III-IV столітті, під час гонінь на християн у Римській імперії. За переказами, Харитина була заможною і благочестивою жінкою, яка вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Вона активно допомагала християнам, які страждали від переслідувань, і стала свідком їхньої віри. Її добрі діла і відданість християнським ідеалам привели до того, що її також почали переслідувати.

Харитина була заарештована і піддана жорстоким катуванням, але залишалася непохитною у своїй вірі. Вона страждала за Христові ідеали, не відмовляючись від своїх переконань. Її мученицька смерть стала прикладом для багатьох християн, і після її смерті її почали шанувати як святу.

Прикмети 5 жовтня

Народні прикмети 5 жовтня / Фото: Unsplash

На вишні вже немає листя — зима прийде зовсім скоро.

Ворони неспокійно кружляють в небі до суворої зими.

Безвітряна погода — чекайте на похолодання.

Що завтра не можна робити

Намагайтеся цього дня не пліткувати, тому що це може зіпсувати вам все життя і накликати біди. Не можна також хвалитися, якщо не хочете залишитися без того, що викликає у вас гордість.

Що можна робити завтра

Незаміжні дівчата традиційно збиралися на вечорниці, щоб разом вишивати, в'язати і співати. Закінчувалися такі посиденьки чаєм. Також це сприятливий день для ворожіння на свою долю.

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