5 жовтня — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не накликати біди в своє життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 5 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Харитини. Християнська свята, життя якої відзначається в православній і католицькій традиціях. Вона жила в III-IV столітті, під час гонінь на християн у Римській імперії. За переказами, Харитина була заможною і благочестивою жінкою, яка вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Вона активно допомагала християнам, які страждали від переслідувань, і стала свідком їхньої віри. Її добрі діла і відданість християнським ідеалам привели до того, що її також почали переслідувати.
Харитина була заарештована і піддана жорстоким катуванням, але залишалася непохитною у своїй вірі. Вона страждала за Христові ідеали, не відмовляючись від своїх переконань. Її мученицька смерть стала прикладом для багатьох християн, і після її смерті її почали шанувати як святу.
Прикмети 5 жовтня
- На вишні вже немає листя — зима прийде зовсім скоро.
- Ворони неспокійно кружляють в небі до суворої зими.
- Безвітряна погода — чекайте на похолодання.
Що завтра не можна робити
Намагайтеся цього дня не пліткувати, тому що це може зіпсувати вам все життя і накликати біди. Не можна також хвалитися, якщо не хочете залишитися без того, що викликає у вас гордість.
Що можна робити завтра
Незаміжні дівчата традиційно збиралися на вечорниці, щоб разом вишивати, в'язати і співати. Закінчувалися такі посиденьки чаєм. Також це сприятливий день для ворожіння на свою долю.
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