Завтра, 5 жовтня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Харитини. Харитина народилася в місті Аміс (сучасна Туреччина) близько 287 року. У ранньому дитинстві вона втратила батьків і стала сиротою. Благочестивий християнин Клавдій, побачивши її, взяв до себе, виховав і полюбив як рідну доньку.

Вона виросла в благочесті, присвятила своє життя Христу, обравши шлях дівицтва, молитви та служіння Господу. Читала Святе Письмо і допомагала тим, хто шукав духовної підтримки, навертаючи багатьох людей до християнства.

Під час гонінь імператора Діоклетіана на християн Харитина була обмовлена язичниками. Її привели на суд, де вона мужньо сповідувала свою віру. Її піддали жорстоким тортурам: поголили голову, катували розпеченими прутами, виривали нігті та зуби, розіп’яли на колесі, поливаючи рани оцтом.

Після смерті її тіло поклали в мішок і викинули в море. Через три дні хвилі принесли її на берег, де Клавдій зміг поховати її з почестями.

Прикмети 5 жовтня

Туман — до вологої осені і ранніх морозів.

Вітер із півночі — до холодної погоди найближчими днями.

Яскраве сонце на Харитину — до хорошого врожаю зернових і фруктів наступного року.

Що завтра не можна робити

У народі цей день вважали часом, коли слід бути активним і не піддаватися лінощам; на Харитину не радили робити освідчення в коханні і вирушати в далекі подорожі.

Що можна робити завтра

До святої Харитини звертаються з молитвою про власне здоров’я та здоров’я рідних, про стабільну роботу, гармонію в родині та матеріальний добробут. Крім того, її шанують як покровительку тих, хто займається рукоділлям, ткацтвом і шиттям.