6 березня — яке церковне свято, чому не можна набирати воду з чужої криниці

Завтра, 6 березня, в православному календарі день пам’яті святого Костянтина і 42 мучеників з Аммореї. Історія 42 мучеників починається з війни між грецьким імператором Феофілом та сарацинами. Сарацини облоговували візантійське місто Амморею і захопили в полон його захисників – 42 воїни. Серед них був і святий Костянтин, який відмовився від священницького сану, щоб стати воїном і захистити місто від сарацинів. Всіх цих мучеників катували, але вони залишилися вірними християнству. Святий Костянтин жив у IX столітті. Разом з ним були інші захисники, такі як Летій, Феофіл, Феодор, Меліссен, Калліст, Васой та інші. Вони відмовилися від ісламу і були засуджені до страти.

Прикмети 6 березня

Народні прикмети 6 березня / Фото: Pexels

Червона зірка вказує на сильний вітер.

Мороз — чекайте на заморозки ще протягом 40 днів.

Морозне повітря — літо буде спекотним.

Що завтра не можна робити

Цього дня багато заборон було пов'язано з водою та криницями. Так, наприклад, заборонялося набирати воду з чужої криниці. Вважалося, що людина, яка вип'є таку рідину, стане жадібною. Також вагітні жінки намагалийся не підходити до криниці, тому що вагітність протікатиме важко.

Що можна робити завтра

Згідно з народними повір'ями, вода з криниць цього дня набувала лікувальних властивостей. Такою ж була тала вода і та, що текла в джерелах. Також селяни освячували криниці і обов'язково цього дня йшли до лазні.

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