6 березня — яке церковне свято, про що вірянам слід молитися цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 березня, в православному календарі день пам’яті святих 42 мучеників Аморійських. Це християнські воїни і сановники, які загинули за віру 845 року. Вони служили у Візантійській імперії та були захоплені мусульманами під час облоги міста Аморій, після чого піддалися тортурам і страти.

Аморій — велике місто у Малій Азії, батьківщина імператора Феофіла (829–842). 838 року халіф аль-Мутасім із величезним військом узяв місто після тривалої облоги. Велику кількість жителів знищили, а 42 знатних воїнів і чиновників відправили до Багдада.

Мучеників тримали у в’язниці сім років, переконуючи зректися християнства. Пропонували багатство, високі посади та життя в розкоші, але вони не піддалися спокусам. У підсумку 6 березня 845 року їх стратили через усічення мечем.

Прикмети 6 березня

Народні прикмети 6 березня / Фото: Unsplash

Якщо 6 березня побачити багато воронів у небі – до холодної та затяжної весни.

Тепла погода – весна буде ранньою, а літо теплим і врожайним.

Якщо птахи літають високо – буде потепління.

Що завтра не можна робити

Вірили, що суперечки цього дня можуть принести нещастя на весь рік. Не варто починати важливих справ. Зокрема, не радили розпочинати будівництво, великі хакупи чи далекі подорожі, бо вони можуть бути невдалими. Ножі, сокири чи голки – символи мечів, якими було страчено мучеників, тому їх намагалися зайвий раз не використовувати.

Що можна робити завтра

Наші предки уважно спостерігали за природою, бо цей період вважався важливим для передбачення погоди та майбутнього врожаю. Оскільки 42 мученики Аморійські загинули за віру, у цей день зверталися з молитвами до них, прохаючи допомоги у витривалості, захисту від ворогів та зміцнення духу.

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