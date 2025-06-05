Церковне свято 6 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 6 червня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона.

Висаріон належав до великої плеяди учнів святого Макарія Єгипетського, проте вирізнявся особливою суворістю життя. Він не мав навіть власного притулку, жив під відкритим небом, одягався у пальмове листя, не вживав вареної їжі й не мав жодного майна. Його шлях — це шлях цілковитого зречення себе і служіння в молитві. Він мовчав роками, і тільки душа його постійно зверталася до Небес.

Господь прославив Свого слугу дарами прозорливості й чудотворення: преподобний зцілював хворих, втихомирював стихії, викривав зло. Помер у глибокій старості, залишивши по собі не книги чи повчання, а живий приклад духовного горіння.

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Іларіон народився 291 року неподалік Гази, в багатій, але язичницькій родині. В юності, навчаючись в Александрії, Іларіон прийняв християнство, і ця внутрішня переміна визначила його долю.

Вражений прикладом життя святого Антонія Великого, Іларіон полишає світ і поселяється в пустелі. Його подвиг був суворий і невблаганний: абсолютна самота, піст, молитва і боротьба з невидимими спокусами. Без будь-якої підтримки чи зручностей, він жив серед диких звірів, харчуючись лишень хлібом, водою й травами.

Його слава розповсюдилася настільки, що сотні людей почали шукати його духовного проводу. Іларіон не шукав учнів, але не відганяв тих, хто прагнув спасіння. Так постало чернецтво Палестини, а преподобного стали називати її духовним отцем.

Помер він близько 371 року.

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Прикмети 6 червня

Народні прикмети 6 червня / © unsplash.com

Південний вітер до спекотного літа.

Теплий і сонячний день — буде погоже літо.

Багато павутини — чекайте на суху погоду.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо цього дня не скаржитися на проблеми і не нарікати на долю — інакше негаразди ще довго будуть у вашому житті. Не рекомендується вирушати у далеку дорогу, це не сприятливий для порожей час.

Що можна робити завтра

У Висаріона віряни просять внутрішньої міці, витримки, терпіння, щоб пройти всі життєві випробування зі стійкістю і силою. А до Іларіона моляться, щоб отримати щастя та єдність у родині.