Церковне свято 6 червня / © pexels.com

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Завтра, 6 червня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Висаріона та Іларіона. Вісаріон Великий був одним із найяскравіших єгипетських пустельників, які обрали шлях повного зречення світу задля молитви, посту й духовного очищення.

Він походив із благочестивої родини та змолоду прагнув духовного життя. Після прийняття християнства Вісаріон залишив усе майно й вирушив у пустелю, де провів життя в постійній молитві, мовчанні та суворому пості.

У житіях підкреслюється його надзвичайна аскеза: він майже не мав земного майна, часто переходив із місця на місце, щоб уникати слави та людського звеличення. Його духовний ідеал полягав у повній довірі Богові — навіть у найпростіших потребах.

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Однією з ключових рис його подвигу було милосердя: попри сувору аскезу, він не віддалявся від людей духовно. До нього приходили за порадою, і він завжди наголошував на смиренні як основі спасіння.

Іларіон Великий був учнем духовної традиції пустельного чернецтва та одним із тих, хто приніс монаший ідеал у Палестину.

Народився він у заможній родині в Палестині та здобув класичну освіту, однак ще в юності прийняв християнство. Після навернення він вирушив до Єгипту, де певний час навчався у пустельників, переймаючи досвід суворого подвижництва.

Повернувшись на батьківщину, Іларіон оселився в пустелі поблизу Гази. Там він провів десятки років у самотності, молитві та пості, ведучи життя, яке стало зразком чернечого ідеалу для Палестини.

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Згідно з переказами, до нього приходили люди, шукаючи духовного зцілення, поради або молитви. Його подвиг полягав не лише в аскезі, а й у внутрішній боротьбі зі спокусами та постійному зосередженні на Богові.

Прикмети 6 червня

Народні прикмети 6 червня / © pexels.com

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса зранку — до погожого дня і доброго врожаю огірків та злаків.

Багато хмар увечері — наступний день буде дощовим.

Що завтра не можна робити

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