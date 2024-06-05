6 червня — яке церковне свято, що робити, щоб накликати кохання в своє життя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 червня, в православному календарі день пам’яті преподобного Віссаріона-дивотворця. Про ранні роки життя Висаріона відомо небагато. Він народився в заможній родині, але обрав шлях духовного подвигу, відмовившись від земних благ.

Віссаріон відомий своєю надзвичайною аскезою. Він прагнув до максимальної простоти та убогості, часто мандрував пустелею, не маючи постійного місця проживання. Його одяг був мінімалістичним, і він часто постував, відмовляючись від їжі і води на тривалий час.

Віссаріон проводив багато часу в молитві, шукаючи духовного спілкування з Богом. Завдяки своїй глибокій вірі і молитвам він отримав дар чудотворення. Згідно з переказами, він здійснив багато чудес, зокрема зцілював хворих і допомагав тим, хто цього потребував.

Преподобний Віссаріон був наставником для багатьох монахів та мирян, які шукали духовної мудрості та настанов. Його поради та приклад життя надихали інших на духовні подвиги. Віссаріон помер у глибокій старості, залишивши по собі славу великого подвижника і чудотворця.

Церковне свято 6 червня — день пам'яті преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі

Преподобний Іларіон народився від благочестивих батьків Петра і Феодосії. У двадцятирічному віці він постригся в чернецтво в Ісихійській обителі поблизу Візантії. Пізніше перейшов до Далматської обителі, де прийняв велику схиму і став учнем преподобного Григорія Декаполіта.

Після смерті ігумена Далматської обителі братія хотіли обрати Іларіона на це місце. Він спочатку уникав цього, але після клопотання до патріарха Никифора Іларіон був призначений ігуменом. Преподобний Іларіон відмовився ганити святі ікони під час іконоборчих гонінь імператора Лева Вірменина. Він зазнав багато катувань, був ув’язнений, морений голодом і спрагою.

Після смерті імператора Феофіла преподобний Іларіон був звільнений з ув’язнення імператрицею Феодорою. Він повернувся до Далматської обителі, знову прийняв ігуменство і мирно помер 845 року.

Прикмети 6 червня

Народні прикмети 6 червня / Фото: Unsplash

Погода покаже, чи буде дощ найближчі дні — яка вона цього дня, такою буде в майбутньому.

Якщо голосно кричать птахи в саду — до дощу.

Різко похолодало — скоро погода зміниться в кращий бік.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не вирушати у далекі подорожі, адже вони не можуть принести нічого доброго. Також заборонялося жалітися на свої проблеми, тому що їх побільшає. Краще не сваритися з рідними — сварка може затягнутися.

Що можна робити завтра

Незаміжні дівчата обов'язково поливали цього дня городину. Існувало повір'я, що це допоможе накликати кохання, отримати успіх в любовних справах. А ось чоловік і дружина намагалися працювати в домі по черзі, щоб не накликати сварок в родину.

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