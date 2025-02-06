6 фраз, які нікому не подобаються: про них краще забути і ніколи не говорити

Напевно, кожен з нас не один раз отримував від своїх родичів, знайомих, колег чи друзів непрохані поради й незручні коментарі. Такі слова досить часто викликають незручність і невдоволення, хоча на перший погляд людина робить це від щирого серця. Що ж тоді викликає відчуття дискомфорту? Психологи зазначають, що такі "доброзичливі" поради й зауваження не лише псують настрій, а й порушують особисті кордони тих, кому вони даються. Тому рекомендують прямо говорити про те, що це не подобається і не прийнятно. Розповідаємо, посилаючись на Ukr.Media, які фрази можуть зіпсувати не лише настрій, а й стосунки, краще не користуватися ними під час спілкування.

Які фрази не слід використовувати, щоб не зіпсувати стосунки з людьми

"А от у мій час...". "А от у нас тебе за таке вже давно б...". "Якби я опинився в такій ситуації, я б, знаєш, що краще зробив". "Коли тобі буде стільки років, скільки мені, тоді й будеш...". "А от мій колишній / моя колишня» / робив(ла), був(ла) краще тут і тут...". "А от мій батько / дід / друг / брат / сват у твоєму віці вже...".

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