Церковне свято 6 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 6 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Методія, учителя слов’ян. Методій народився близько 815 року в селянській родині на території сучасної Греції або Македонії. Він отримав гарну освіту і здобув знання в галузі релігії, а також був висококваліфікованим у військовій справі. Методій мав титул архонта (високий чин у Візантії) і працював в адміністративних структурах імперії. Він був також ченцем і обрав духовний шлях, вступивши до монастиря на горі Олімп.

Коли його брат Кирило вирушив у місії до слов’ян, він запропонував Методію приєднатися до нього. Під час свого перебування в Константинополі братами було розроблено першу слов’янську абетку (глаголицю), яка стала основою для майбутнього розвитку слов’янських мов. Мова була важливою для місіонерської діяльності, оскільки вони прагнули перевести Біблію та релігійні тексти на зрозумілу для слов’ян мову.

Під час своєї місіонерської діяльності на Великій Моравії (сучасна територія Чехії та Словаччини) вони проповідували християнство, перекладали священні тексти і сприяли розвитку освіти серед слов’ян.

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Святий Методій разом із братом був також підданий переслідуванням з боку римських та німецьких церковних структур. Це було пов’язано з тим, що вони використовували слов’янську мову в церковних службах, що було не прийнято в традиційних римських практиках. Проте, незважаючи на труднощі, братам вдалося продовжувати свою місіонерську діяльність.

Після того як святий Кирило помер (869 рік), святий Методій продовжив свою роботу на території Моравії та південних слов’ян, ставши архієпископом та проповідником християнства. Він також зміцнював слов’янські церкви і підготував кілька важливих перекладів біблійних текстів.

Святий Методій помер 885 року в місті Відін (сучасна Болгарія). Його святий статус був визнаний після смерті. Сьогодні він вшановується як святий у багатьох православних і католицьких традиціях. Відомий як учитель слов’ян, святий Методій залишив значний слід у розвитку слов’янських культур і релігійних традицій.

Церковне свято 6 квітня — день пам’яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

Про деталі раннього життя святого Євтихія відомо небагато. Він народився в першій половині IV століття, ймовірно, в Олександрії (Єгипет), і мав глибокі пізнання в християнській теології. З юних років він виявляв схильність до духовного служіння, прагнучи до глибоких знань про Бога та Його Слово. Він став ченцем, а пізніше був висвячений на священика.

Євтихій був обраний архієпископом Константинополя приблизно в середині V століття, за часів правління імператора Феодосія Молодшого. Його архієпископство припало на період, коли Церква стикалася з серйозними внутрішніми розбіжностями щодо природи Христа — чи є Христос одночасно Богом і людиною, чи вони є окремими істотами. Це питання стало основним приводом для численних богословських суперечок.

Однією з найбільших подій в архієпископстві Євтихія була його боротьба з Несторієм, патріархом Константинополя. Несторій навчав, що в Ісусі Христі є дві окремі природи — божественна і людська, і що Марія не може бути називана Богородицею, оскільки вона народила лише людську природу Христа. Євтихій рішуче відкинув це вчення, виступаючи за єдність божественної і людської природи в Христі, і стверджував, що Марія є Богородицею.

Євтихій підтримував позицію, що Христос є одночасно досконалим Богом і досконалою людиною в єдиній особі, без змішування або розділення цих прируч. Він активно виступав на підтримку догмату, що був пізніше затверджений на Вселенському соборі в Халкідоні (451 рік), де була визнана доктрина про дві природи Христа, єдині в особі Ісуса.

Незважаючи на свою відданість церкві і доктрині, Євтихій став жертвою політичних інтриг і обвинувачень. На Халкідонському соборі він був виключений з церковної ієрархії через підтримку анти-несторіанських поглядів, хоча пізніше він був відновлений в сані.

Святий Євтихій, хоча й був усунений від церковної влади, залишив по собі глибокий слід у розвитку християнської доктрини. Його боротьба з єресями і відстоювання доктрини про єдність природи Христа стали важливими для формування православного розуміння Христа.

Євтихій помер приблизно в 456 році. Після своєї смерті він був канонізований як святий, а його пам’ять шанувалася в церквах, особливо серед прихильників халкідонського вчення.

Прикмети 6 квітня

Народні прикмети 6 квітня / © Unsplash

Якщо на 6 квітня сонце яскраве і світле, то буде гарний врожай.

Якщо в цей день погода тепла, то в середині місяця буде знову холодно.

Мокрі дороги на 6 квітня — до дощового літа.

Що сьогодні не можна робити

Церква закликає до тиші, смирення та покаяння, тож від святкувань і розваг у ці дні варто утриматися. Забороняється обламувати гілля яблунь, рубати їх, тому що такі справи притягують нещастя в життя.

Що можна робити сьогодні

Молитви повинні бути зосереджені на покаянні, очищенні душі, та молитві за близьких, за прощення гріхів і про благословення на майбутнє. Також цього дня обов’язково моляться про душевне та фізичне здоров’я: своє і близьких.