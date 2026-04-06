Церковне свято 6 квітня

Сьогодні, 6 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Євтихія, архієпископа Царгородського. Святий Євтихій народився близько 512 року у Фригії, на території Малої Азії. Його родина відзначалася благочестям: батько був військовим, а мати — ревною християнкою, яка прищепила синові любов до молитви та церковного життя. Від юних літ Євтихій виявляв схильність до духовного подвигу, тому обрав шлях чернецтва.

Вступивши до монастиря, він швидко здобув авторитет серед братії завдяки строгому аскетизму, мудрості та знанню Святого Письма. Його духовна зрілість і дар слова зробили його відомим далеко за межами обителі.

552 року Євтихій був обраний архієпископом Царгородським (Константинопольським патріархом). На цій відповідальній посаді він став ревним оборонцем православного віровчення, особливо в період гострих богословських суперечок.

Святий Євтихій відіграв важливу роль у підготовці та проведенні П’ятого Вселенського Собору (553 рік), що відбувся в Константинополі. Собор був скликаний імператором Юстиніаном I з метою подолання розколів у Церкві та утвердження істинного вчення про природу Христа.

Незважаючи на свою відданість Церкві, Євтихій зазнав переслідувань. Причиною цього стала його незгода з окремими богословськими поглядами імператора Юстиніана I, зокрема щодо питання про воскресіння тіл. Святий рішуче відстоював традиційне церковне вчення, не поступаючись навіть під тиском влади.

565 року його було усунуто з кафедри та заслано у вигнання. Протягом близько 12 років він перебував у віддаленні від церковного управління, однак не припиняв духовної діяльності: молився, писав та укріплював віруючих.

Після смерті імператора Юстиніана I становище змінилося. 577 року Євтихія було урочисто повернуто на патріарший престол. Його повернення стало знаком торжества справедливості та істини.

Останні роки життя святитель провів у мирі, продовжуючи пастирське служіння. Він відійшов до Господа 582 року, залишивши по собі приклад мужності, віри та вірності церковному вченню.

Церковне свято 6 квітня — день представлення святого Методія, учителя слов’ян

Святий Методій народився близько 815 року в місті Салоніки (нині Салоніки, Греція) у знатній родині. Його батько обіймав важливу військову посаду, що забезпечило синові добру освіту та можливість служіння в державному управлінні.

Спочатку Методій займав адміністративну посаду, але згодом відчув поклик до духовного життя. Він залишив світську кар’єру та вступив до монастиря, де присвятив себе молитві, богослов’ю та аскетичному подвигу. Його внутрішня зосередженість і мудрість стали основою майбутньої великої місії.

Разом зі своїм братом, Кирило (Константином-Філософом), Методій отримав історичне покликання — проповідувати християнство серед слов’янських народів. Їхню місію благословив імператор Михаїл III та підтримав патріарх Фотій Великий.

863 року брати вирушили до Велика Моравія, де розпочали широку просвітницьку діяльність. Особливістю їхньої місії стало те, що вони проповідували слов’янською мовою — мовою, зрозумілою місцевому населенню.

Одним із найвизначніших досягнень братів стало створення слов’янської абетки. Кирило уклав першу слов’янську азбуку — глаголицю, яка стала основою для подальшого розвитку кирилиці. Разом із Методієм вони переклали богослужбові книги слов’янською мовою, відкривши доступ до християнського вчення широким верствам населення.

Цей крок мав не лише релігійне, а й культурне значення: він започаткував писемну традицію слов’ян і сприяв формуванню їхньої духовної ідентичності.

Методій був поставлений архієпископом Моравії та Паннонії. Його служіння супроводжувалося значними труднощами. Він зазнав переслідувань з боку латинського духовенства, яке виступало проти використання слов’янської мови в богослужінні.

Попри це, Методій залишався непохитним у своїй місії. Він навіть пережив ув’язнення, але не відмовився від своїх переконань. Його стійкість і вірність істині стали прикладом для учнів і послідовників.

Святий Методій відійшов до Господа 885 року, залишивши після себе потужну духовну спадщину. Його учні продовжили справу вчителя, поширюючи християнство та писемність серед слов’янських народів, зокрема на території Болгарії та Київської Русі.

Прикмети 6 квітня

Народні прикмети 6 квітня

Яскраве сонце цього дня — до теплої, сухої та ранньої весни.

Спів зяблика — до можливого похолодання.

Дощ 6 квітня — рік обіцяє бути врожайним, із добрим плодоношенням.

Що сьогодні не можна робити

За народними уявленнями, цього дня варто утриматися від будь-якого пошкодження дерев: не можна ламати гілля чи підрізати яблуні, а також рубати березу — вважається, що такі дії притягують негаразди й можуть обернутися лихом.

Що можна робити сьогодні

6 квітня сприятливе для духовного зосередження. У день пам’яті Євтихія віряни звертаються до святого у щирій молитві, просячи про зміцнення тілесного й душевного здоров’я, а також про добробут і захист для своїх рідних.