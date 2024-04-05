6 квітня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не накликати на свою родину страшну біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 квітня, в православному календарі день пам’яті рівноапостольного Мефодія. Відомий також як Михаїл-Мефодій був одним з видатних слов’янських просвітників і проповідників християнства разом зі своїм братом Кирилом. Він народився приблизно 815 року в місті Солунь (тепер Салоніки, Греція) в сім’ї воєначальника і за походженням був греком.

Мефодій рано вступив на військову службу і протягом 10 років керував заселеною слов’янами областю Македонії. Після цього він став викладачем у Константинопольській вищій школі. Постригшись у ченці, Мефодій став ігуменом монастиря Поліхрон на березі Мармурового моря.

863 року, на запрошення князя Ростислава, Кирило і Мефодій переселились до Велеграду у Моравії, щоб проповідувати християнство. Пізніше Папа Адріан II дав на це дозвіл, а Папа Іван VIII підтвердив його. Перед від’їздом Кирило створив один із перших слов’янських алфавітів, а брати перекладали на церковнослов’янську церковні книги.

За запровадження слов’янської мови в богослужінні брати були звинувачені в єресі Адалвіном, архієпископом Зальцбурга. 866 року вони були викликані до Рима Папою Римським Адріаном II, який дозволив їм розповсюджувати слов’янські церковні книжки й проводити богослужіння слов’янською мовою. Після приїзду до Рима Кирило помер, а Мефодій був висвячений на архієпископа Моравії й Панонії і 870 року повернувся до Панонії.

Протягом наступних років Мефодій зіткнувся з протистоянням із німецькими феодалами і новим зальцбурзьким архієпископом Дітмаром I. Він помер між 6 і 19 квітня 885 року.

Церковне свято 6 квітня — день пам'яті святителя Євтихія

Святитель Євтихій, патріарх Константинополя, був визначною постаттю ранньої християнської церкви. Він народився у Фригії в селі, яке називалося "Божественним". Його батьки були Олександр, воїн, і Синезія, донька священика Ісихія.

Євтихій отримав початкову освіту та християнське виховання від свого діда-священника і в 12 років був відправлений до Константинополя для подальшої освіти. Після успішного навчання він вирішив присвятити себе чернечому життю і прийняв чернечий постриг у одному з амасійських монастирів.

За своє строге життя та відданість, Євтихій був поставлений архімандритом всіх амасійських монастирів. Під час правління імператора Юстиніана, Євтихій був обраний патріархом Константинополя (552-565, 577-582) і взяв участь у П’ятому Вселенському соборі, який засудив єресі, що виникли в імперії.

Однак Євтихій також зіткнувся з опозицією імператора Юстиніана через своє викриття єресі автардокетів, які вчили, що плоть Христова була нетлінною до Хресної смерті і Воскресіння. Це призвело до його заслання в Амасійський монастир 565 року.

Під час заслання Євтихій продовжував своє служіння, проводячи час у молитві та пості, і став відомий завдяки своїм чудотворінням. Він помер 5 квітня 582 року і залишив по собі спадщину як відданий служитель Бога і захисник православної віри.

Прикмети 6 квітня

Народні прикмети 6 квітня / Фото: Unsplash

Сильний вітер — до неврожаю злакових.

Вранці туман — до кінця квітня буде суха погода.

Тихий день — рано заколоситься пшениця.

Що завтра не можна робити

Наші предки забороняли вагітним ходити цього дня з розпущеним волоссям — вірили, що тоді роди будуть затяжними і важкими. Щоб не накликати на членів сім'ї страшну біду, важливо не давати обіцянки, особливо ті, які ви не зможете виконати.

Що можна робити завтра

В цей період зазвичай починається квітіння яблунь, тому наші пращури вважали, що дерево потрібно вшанувати. Для цього підходили до яблуньки, вклонялися їй і підпирали гілки, щоб вони витримали майбутній урожай.

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