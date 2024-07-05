6 липня — яке церковне свято, чого не можна робити, щоб не зіпсувати карму своїх дітей

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Преподобний Сісой Великий народився в IV столітті, приблизно 367 року, в Єгипті. Він став учнем святого Антонія Великого, одного з засновників християнського монашества, і після смерті свого вчителя продовжив його аскетичний спосіб життя в єгипетській пустелі.

Сісой був відомий своїм суворим аскетизмом. Він проводив багато часу в молитві, пості та духовних вправах. Його мудрість і духовна проникливість приваблювали багатьох учнів і паломників, які приходили до нього за порадою і підтримкою. Житіє святого Сісоя описує численні чудеса, здійснені ним під час його життя. Він мав дар зцілення і духовного розпізнавання.

Преподобний Сісой Великий помер у глибокій старості, приблизно 429 року. Перед своєю смертю він побачив видіння, де святий Антоній і інші подвижники прийшли забрати його душу на небо. Його останні слова були про те, що він ще не досяг досконалості, що показує його смирення і духовну чистоту.

Прикмети 6 липня

Народні прикмети 6 липня / Фото: Unsplash

Багато малини — до холодної зими.

Після дощу від землі піднімається пар — довго буде триматися погана погода.

На деревах почали з'являтися жовті листочки — до ранніх осені та зими.

Що завтра не можна робити

В жодному разі матері не повинні ображати своїх дітей, сварити чи принижувати, інакше це призведе до проблем в майбутньому сімейному житті. Також не слід робити важливих кроків в будь-якій справі, проблеми вирішаться самі по собі, а ви можете зробити тільки гірше.

Що можна робити завтра

Наші пращури вірили, що вночі світло Місяця, яке потрапляє до будинку, забирає жіночу енергію. Тому вікна обов'язково закривали шторами. А ще вранці ходили босоніж росою. Вірили, що вона наділена цілющими силами.

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