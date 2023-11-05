6 листопада — яке церковне свято, чому жінкам цього дня заборонено тяжко працювати

Завтра, 6 листопада, в православному календарі день пам’яті Павла Сповідника. Павло Сповідник був архієпископом Константинополя в IV столітті. Він боровся проти аріанства, яке заперечувало божественність Ісуса Христа. Він тричі був вигнаний зі свого престолу імператором Констанцієм II, який підтримував аріан. Павло помер у вигнанні в Туреччині, де його задушили аріанські священики.

Прикмети 6 листопада

Народні прикмети 6 листопада / Фото: Pexels

Йде сніг — взимку його буде дуже багато.

Безвітряна погода вказує на те, що скоро буде мороз.

Вночі проти 6 листопада багато зірок — скоро прийде різке похолодання.

Що завтра не можна робити

Категорично заборонялося цього дня пліткувати і ображати будь-якого навіть у думках. Вважалося, що все повернеться до вас сторицею. Наші предки вірили, що Павло Сповідник захищає жінок, тому саме цього дня їм не можна тяжко працювати. Зокрема, заборонялося прати білизну, адже в давні часи для цього йшли на річку і ця праця була дуже важкою.

Що можна робити завтра

Селяни вже починали готуватися до зимової риболовлі. В давнину існувало повір'я, що в день Павла водойми вже можуть покритися льодом, тому за цим пророкували майбутню погоду.

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