Церковне свято 6 лютого

Завтра, 6 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Вукола. Святий Вукол жив у I столітті та був учнем апостола Іоана Богослова. Саме Іоан поставив його єпископом міста Смирни (сучасний Ізмір у Малій Азії). Таким чином, Вукол належить до першого покоління єпископів, безпосередньо наставлених апостолами.

Він очолив Смирнську християнську громаду в час, коли Церква лише формувалася і зазнавала постійних переслідувань з боку язичницької влади.

Перед своєю кончиною святий Вукол рукопоклав святого Полікарпа Смирнського (також майбутнього мученика і великого отця Церкви) своїм наступником — ще один важливий знак апостольської спадкоємності.

Святий Вукол помер мирно, не зазнавши мученицької смерті, що було рідкістю для християн того часу. Його поховали неподалік Смирни.

Церковне свято 6 лютого — день пам’яті святого священномученика Сілвана

Святий священномученик Сілван жив наприкінці III — на початку IV століття, у добу жорстоких переслідувань християн за імператорів Діоклетіана та Максиміана Галерія.

Він був єпископом міста Гази в Палестині — регіоні, де язичництво довго зберігало свої позиції, а християнські громади існували в умовах постійної небезпеки.

Він був не лише проповідником, а й справжнім духовним батьком, готовим іти за паствою до кінця — навіть на смерть.

Святий Сілван був заарештований разом із групою християн — за церковним переданням, із 39 або 40 мучениками, серед яких були клірики і миряни. Після тривалих допитів і катувань їх заслали на каторжні роботи — змусили працювати в каменоломнях.

Близько 311–312 року святий священномученик Сілван і його супутники були усічені мечем.

Прикмети 6 лютого

Народні прикмети 6 лютого / © pexels.com

Якщо на Святого Сілвана сонячно — то триватимуть сильні морози ще довго.

Відлига 6 лютого — зима починає слабшати, але ще може повернутися.

Калина вкрилася льодом — буде вітряна погода.

Що завтра не можна робити

Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю. Не радять ні позичати гроші, ні виносити з оселі речі — за повір’ям, разом із ними з дому може піти щастя, тому краще відкласти це на інший день. Також 6 лютого не схвалюють поспішних і доленосних кроків: важливі рішення, підписання угод чи домовленості можуть обернутися необачними авантюрами та непередбачуваними наслідками.

Що можна робити завтра

У день православного свята віряни звертаються з молитвами до святого преподобного Вукола, просячи його заступництва перед Господом. Найчастіше моляться за здоров’я рідних, зміцнення родини та зцілення від хвороб. За народним уявленням, святий Вукол особливо опікується справами серця: до нього звертаються ті, хто мріє знайти кохання, зустріти свою половинку й створити міцну сім’ю.