6 лютого — яке церковне свято, хто обов’язково звертається з молитвами до святого цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 6 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Вукола. Святий Вукол жив у I столітті та був учнем апостола Іоана Богослова. Саме Іоан поставив його єпископом міста Смирни (сучасний Ізмір у Малій Азії). Таким чином, Вукол належить до першого покоління єпископів, безпосередньо наставлених апостолами.
Він очолив Смирнську християнську громаду в час, коли Церква лише формувалася і зазнавала постійних переслідувань з боку язичницької влади.
Перед своєю кончиною святий Вукол рукопоклав святого Полікарпа Смирнського (також майбутнього мученика і великого отця Церкви) своїм наступником — ще один важливий знак апостольської спадкоємності.
Святий Вукол помер мирно, не зазнавши мученицької смерті, що було рідкістю для християн того часу. Його поховали неподалік Смирни.
Церковне свято 6 лютого — день пам’яті святого священномученика Сілвана
Святий священномученик Сілван жив наприкінці III — на початку IV століття, у добу жорстоких переслідувань християн за імператорів Діоклетіана та Максиміана Галерія.
Він був єпископом міста Гази в Палестині — регіоні, де язичництво довго зберігало свої позиції, а християнські громади існували в умовах постійної небезпеки.
Він був не лише проповідником, а й справжнім духовним батьком, готовим іти за паствою до кінця — навіть на смерть.
Святий Сілван був заарештований разом із групою християн — за церковним переданням, із 39 або 40 мучениками, серед яких були клірики і миряни. Після тривалих допитів і катувань їх заслали на каторжні роботи — змусили працювати в каменоломнях.
Близько 311–312 року святий священномученик Сілван і його супутники були усічені мечем.
Прикмети 6 лютого
Якщо на Святого Сілвана сонячно — то триватимуть сильні морози ще довго.
Відлига 6 лютого — зима починає слабшати, але ще може повернутися.
Калина вкрилася льодом — буде вітряна погода.
Що завтра не можна робити
Народна традиція застерігає уникати домашніх сварок і гучних суперечок, адже вважається, що таким чином можна відлякати добру долю. Не радять ні позичати гроші, ні виносити з оселі речі — за повір’ям, разом із ними з дому може піти щастя, тому краще відкласти це на інший день. Також 6 лютого не схвалюють поспішних і доленосних кроків: важливі рішення, підписання угод чи домовленості можуть обернутися необачними авантюрами та непередбачуваними наслідками.
Що можна робити завтра
У день православного свята віряни звертаються з молитвами до святого преподобного Вукола, просячи його заступництва перед Господом. Найчастіше моляться за здоров’я рідних, зміцнення родини та зцілення від хвороб. За народним уявленням, святий Вукол особливо опікується справами серця: до нього звертаються ті, хто мріє знайти кохання, зустріти свою половинку й створити міцну сім’ю.