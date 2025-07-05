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6 липня — яке церковне свято, чому жінкам цього дня забороняється працювати
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 6 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Святий Сісой Великий — один із найвизначніших єгипетських пустельників, преподобний, який жив у IV столітті. Він був учнем і наступником святого Антонія Великого, засновника християнського монашества. Сісой Великий відомий своєю аскетичною строгостю, духовною мудрістю і глибокою молитвою. Його пам’ять шанується в православній і католицькій церквах.
Про точну дату народження Сісоя відомо мало, але історики вважають, що він народився в Єгипті приблизно на початку IV століття. Існують згадки, що він спершу працював у світському житті, але згодом віддався до монашества.
Найбільший вплив на Сісоя мав святий Антоній Великий — засновник християнського пустельного життя. Сісой був його учнем і прийняв від нього духовну науку й аскетичні настанови.
Після навчання у святого Антонія Сісой поселився у пустелі, де вів життя суворого відлюдника. Він відомий своєю аскетичною строгою — довгі молитви, постійне споглядання, праця та утримання. Його печера знаходилася неподалік від Фіваїд (територія сучасного Єгипту).
Сісой не тільки сам практикував відлюдництво, а й приймав паломників, учнів і шукачів духовної підтримки. Він давав мудрі настанови, підтримував у випробуваннях і наставляв у подоланні гріха.
Святий Сісой відомий численними чудесами. Зокрема, він допомагав хворим, вигнанню демонів, передбачав майбутнє і отримував дар прозорливості. Найвідоміша легенда пов’язана з його здатністю чудесним чином зупиняти зловісні сили пустелі.
Прикмети 6 липня
Якщо 6 липня тепло і ясно — літо буде сухим і врожайним.
Хмари на небі — чекай дощів найближчими днями.
Якщо цього дня чути спів жайворонка — найближчим часом буде гарна погода.
Що завтра не можна робити
Народні повір’я застерігають не квапитися у своїх діях, адже поспішність може призвести до помилок і марних справ. Також не рекомендується цього дня займатися домашніми заготовками — вони, ймовірно, виявляться невдалими й доведеться їх викинути. За традицією 6 липня жінкам радять утриматися від важкої праці, аби не нашкодити своєму здоров’ю, тож усе складне і важке завдання цього дня лягає на плечі чоловіків.
Що можна робити завтра
До святого Сісоя Великого звертаються з проханнями про підтримку в різних справах і благословення на добрий врожай — його вшановують як захисника хліборобів і землеробів. Згідно з народними традиціями, у цей період активно готують сховища — льохи та комори — для зберігання нового врожаю, а також збирають або завершають збір таких ягід, як смородина та йошта.