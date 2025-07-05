Церковне свято 6 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 6 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Святий Сісой Великий — один із найвизначніших єгипетських пустельників, преподобний, який жив у IV столітті. Він був учнем і наступником святого Антонія Великого, засновника християнського монашества. Сісой Великий відомий своєю аскетичною строгостю, духовною мудрістю і глибокою молитвою. Його пам’ять шанується в православній і католицькій церквах.

Про точну дату народження Сісоя відомо мало, але історики вважають, що він народився в Єгипті приблизно на початку IV століття. Існують згадки, що він спершу працював у світському житті, але згодом віддався до монашества.

Найбільший вплив на Сісоя мав святий Антоній Великий — засновник християнського пустельного життя. Сісой був його учнем і прийняв від нього духовну науку й аскетичні настанови.

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Після навчання у святого Антонія Сісой поселився у пустелі, де вів життя суворого відлюдника. Він відомий своєю аскетичною строгою — довгі молитви, постійне споглядання, праця та утримання. Його печера знаходилася неподалік від Фіваїд (територія сучасного Єгипту).

Сісой не тільки сам практикував відлюдництво, а й приймав паломників, учнів і шукачів духовної підтримки. Він давав мудрі настанови, підтримував у випробуваннях і наставляв у подоланні гріха.

Святий Сісой відомий численними чудесами. Зокрема, він допомагав хворим, вигнанню демонів, передбачав майбутнє і отримував дар прозорливості. Найвідоміша легенда пов’язана з його здатністю чудесним чином зупиняти зловісні сили пустелі.

Прикмети 6 липня

Народні прикмети 6 липня / © unsplash.com

Якщо 6 липня тепло і ясно — літо буде сухим і врожайним.

Хмари на небі — чекай дощів найближчими днями.

Якщо цього дня чути спів жайворонка — найближчим часом буде гарна погода.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я застерігають не квапитися у своїх діях, адже поспішність може призвести до помилок і марних справ. Також не рекомендується цього дня займатися домашніми заготовками — вони, ймовірно, виявляться невдалими й доведеться їх викинути. За традицією 6 липня жінкам радять утриматися від важкої праці, аби не нашкодити своєму здоров’ю, тож усе складне і важке завдання цього дня лягає на плечі чоловіків.

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Що можна робити завтра

До святого Сісоя Великого звертаються з проханнями про підтримку в різних справах і благословення на добрий врожай — його вшановують як захисника хліборобів і землеробів. Згідно з народними традиціями, у цей період активно готують сховища — льохи та комори — для зберігання нового врожаю, а також збирають або завершають збір таких ягід, як смородина та йошта.