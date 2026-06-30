Церковне свято 6 липня / © pexels.com

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6 липня, в православному календарі день пам’яті преподобного Сисоя Великого. Точних історичних даних про походження Сисоя Великого збереглося небагато. Відомо, що він жив у IV–V століттях і спочатку подвизався в єгипетській пустелі Скетіс — одному з головних центрів раннього монашества.

За переданням, Сисой був духовним учнем і наступником великих отців пустелі, зокрема традиція пов’язує його з осередком, де подвизався преподобний Антоній Великий. Після смерті Антонія Сисой оселився в його печері, продовживши шлях мовчання, посту і безперервної молитви.

Головною рисою духовного подвигу Сисоя було абсолютне смирення. Він уникав людської слави, розмов і будь-якої зовнішньої уваги. Його життя було зосереджене на внутрішній молитві та боротьбі з пристрастями.

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Учні розповідали, що Сисой досяг великої духовної простоти: він сприймав себе як найменшого серед людей і завжди вважав, що починає свій подвиг заново кожного дня.

Однією з відомих історій є те, що навіть коли до нього приходили паломники за порадою, він часто відповідав коротко або мовчав, навчаючи не словами, а станом серця.

Сисой Великий став прикладом так званого «внутрішнього чернецтва» — коли головна боротьба відбувається не зовні, а всередині людини.

У переданні зберігся зворушливий момент його смерті. Коли учні запитали, чи досяг він спасіння, Сисой відповів зі смиренням, що навіть не знає, чи почав ще покаяння. Це висловлювання стало символом глибокої християнської скромності.

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Наприкінці життя Сисой перебував у стані глибокої молитви. За переданням, перед смертю його обличчя просвітліло, і він ніби розмовляв із ангелами. Учні бачили в цьому знак його переходу до вічного життя.

Його смерть традиційно датується початком V століття, хоча точний рік невідомий.

Прикмети 6 липня

Народні прикмети 6 липня / © pexels.com

Яскраве сонце без хмар — до тривалої стабільної погоди.

Якщо дощ затяжний — очікували вологий липень і нестабільне літо.

Туман вранці — до теплої і ясної погоди вдень.

Що не можна робити 6 липня

У Сисоїв день не радили рахувати гроші чи обговорювати фінансові справи — вірили, що це може накликати втрати та матеріальні труднощі. Уникали також поспіху, адже будь-які швидкі або необдумані дії вважалися приреченими на невдачу.

Що можна робити 6 липня

У цей день зазвичай випадає особливо щедра роса — у народних віруваннях їй приписували цілющу силу, що нібито зміцнює здоров’я людей, тварин і птахів та наповнює тіло життєвою енергією. Тому в Сисоїв день вважалося доброю прикметою пройтися босоніж по вранішній росі, а вже після цього одягнути теплі шкарпетки, щоб «закріпити» отримане здоров’я.

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