6 листопада — яке церковне свято, з яким проханням віряни обов’язково звертаються цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 6 листопада, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського. Павло народився в місті Салоніки (Солунь). Спершу він слугував у Царгороді дияконом і секретарем тодішнього архієпископа Олександра Царгородського.
Після смерті Олександра 337 року Павло був обраний архієпископом Константинополя. Його обрання відбулося в атмосфері напруженості: аріанські єпископи були присутні при соборі, але більшість була прихильна православному погляду. Правитель Сходу, імператор Констанцій II, був симпатизуючим аріанином. Після свого повернення до столиці він скликав собор, який оголосив Павла недостойним і вигнав його з трону.
Павло кілька разів поневірявся у вигнанні: спочатку він відступив до Риму, потім повернувся на трон після смерті архієпископа Євсевій Нікейський, але знову піддавався вигнанню. Остаточно його заслано до міста Кукесус (Каппадокія/Арменія) у “таврійській пустелі”. Там під час служби під час Літургії аріани напали і задушили його власним омофором. Дата його страти варіюється між 350 і 351 роками.
Прикмети 6 листопада
Ясна й холодна ніч 6 листопада — на сувору зиму та багато снігу.
Туман або роса вранці — на врожайний рік, особливо для зернових.
Сильний вітер цього дня — на швидку зміну погоди найближчими днями.
Що завтра не можна робити
Цього дня за народними повір’ями варто уникати певних справ: не брати й не давати гроші в борг, утриматися від великих покупок і не вирушати у далекі подорожі. Жінкам радять не братися за важку фізичну працю, щоб не нашкодити собі.
Що можна робити завтра
Цього дня у православне свято, люди звертаються до святих зі словами: “Моліть Бога за нас!”. За народними повір’ями, якщо на цей день надіти новий або щойно випраний одяг, то весь рік супроводжуватиме успіх у всіх справах. Також усі обіцянки, дані сьогодні, вважаються обов’язковими до виконання.