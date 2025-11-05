Церковне свято 6 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 6 листопада, в православному календарі день пам’яті святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського. Павло народився в місті Салоніки (Солунь). Спершу він слугував у Царгороді дияконом і секретарем тодішнього архієпископа ­Олександра Царгородського.

Після смерті Олександра 337 року Павло був обраний архієпископом Константинополя. Його обрання відбулося в атмосфері напруженості: аріанські єпископи були присутні при соборі, але більшість була прихильна православному погляду. Правитель Сходу, імператор Констанцій II, був симпати­зуючим аріанином. Після свого повернення до столиці він скликав собор, який оголосив Павла недостойним і вигнав його з трону.

Павло кілька разів поневірявся у вигнанні: спочатку він відступив до Риму, потім повернувся на трон після смерті архієпископа ­Євсевій Нікейський, але знову піддавався вигнанню. Остаточно його заслано до міста Кукесус (Каппадокія/Арменія) у “таврійській пустелі”. Там під час служби під час Літургії аріани напали і задушили його власним омофором. Дата його страти варіюється між 350 і 351 роками.

Прикмети 6 листопада

Ясна й холодна ніч 6 листопада — на сувору зиму та багато снігу.

Туман або роса вранці — на врожайний рік, особливо для зернових.

Сильний вітер цього дня — на швидку зміну погоди найближчими днями.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними повір’ями варто уникати певних справ: не брати й не давати гроші в борг, утриматися від великих покупок і не вирушати у далекі подорожі. Жінкам радять не братися за важку фізичну працю, щоб не нашкодити собі.

Що можна робити завтра

Цього дня у православне свято, люди звертаються до святих зі словами: “Моліть Бога за нас!”. За народними повір’ями, якщо на цей день надіти новий або щойно випраний одяг, то весь рік супроводжуватиме успіх у всіх справах. Також усі обіцянки, дані сьогодні, вважаються обов’язковими до виконання.