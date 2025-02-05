6 лютого — яке церковне свято, якщо ви неодружені, обов'язково зробіть одну річ

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Вукола. Святий Вукол отримав єпископський сан від Іоанна Богослова, який доручив йому проповідувати Євангеліє в язичницькій Смирні. Вукол ревно поширював християнське вчення, звертав багатьох язичників у віру Христову та руйнував ідолопоклонницькі традиції.

Завдяки його проповідницькій діяльності християнство в Смирні міцно утвердилося, і він став духовним наставником багатьох людей. Перед смертю Вукол поставив своїм наступником святого Полікарпа Смирнського—одного з видатних святих ранньої Церкви.

Святий Вукол помер у глибокій старості та був похований у Смирні. На його могилі пізніше виросло миртове дерево, яке віряни вважали чудотворним.

Церковне свято 6 лютого — день пам'яті святого священномученика Сілвана

Святий Сілван був єпископом міста Гази (сучасна Палестина) у період жорстоких гонінь на християн, які влаштовував римський імператор Максиміан Галерій.

Сілван ревно проповідував Євангеліє серед язичників і навертав багатьох до християнства. Його діяльність дратувала римську владу, яка вважала християн небезпечними ворогами імперії. Попри загрозу смерті, він не припиняв своєї місії, підтримував паству та здійснював богослужіння.

За правління імператора Максиміана (кінець III – початок IV ст.) Сілвана заарештували разом із кількома християнами. Його піддали жорстоким катуванням, а потім засудили до смертної кари. Його стратили разом із 40 іншими вірянами: святий єпископ був обезголовлений за відмову поклонитися язичницьким богам.

Прикмети 6 лютого

Народні прикмети 6 лютого / Фото: Unsplash

Почалася заметіль — весна прийде швидко.

Випав сніг до холодного літа.

Птахи низько літають — йде похолодання.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами, цього дня забороняється давати і брати гроші в борг, інакше достатку вам не бачити цілий рік. Також не радять укладати важливі угоди, можна натрапити на шахраїв.

Що можна робити завтра

Неодруженим обов'язково потрібно помолитися святому Вуколу, щоб той допоміг знайти щастя в особистому житті. А ще його просять про міцний шлюб і здоров'я всіх членів родини.

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