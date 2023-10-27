6 методів і 5 хвилин вашого часу: забився унітаз і не йде вода – що робити

Забитий унітаз – це неприємність, яка потребує негайного вирішення. Зазвичай унітаз забивається через те, що мешканці багатоповерхівок висипають туди залишки їжі, котячий наповнювач та інше побутове сміття, яке не можна кидати в унітаз. Та якщо вже виникла така проблема, розповідаємо, як її вирішити швидко і без надмірних зусиль.

Як прочистити унітаз від паперу

На ура з цією проблемою дає раду «Кріт» - це засіб, який напевно відомий усім. Він продається у будь-якому супермаркеті, недорогий та ефективний. Аби прочистити ним сміття в унітазі, дійте згідно з інструкцією на упакованні. Зазвичай, потрібно рідину засипати в унітаз на півтори-дві години, а потім змити. Цього буде досить, щоб пробити нескладне засмічення.

Що робити, коли забився унітаз і немає вантуза

Якщо немає вантуза, не варто панікувати. Є крутий лайфгак, який допоможе вирішити проблему. Такий пристрій можна зробити самостійно. Для цього вам знадобиться палиця, йоржик металевий, спиця чи виделка. Необхідно буде засунути пристосування якомога глибше, аж до самої гофри і проштовхнути сміття. Для досягнення мети робіть обертальні рухи, щоб вода швидше потрапила всередину. Таким чином вона зможе проштовхнути сміттєву пробку.

Якщо у вас в домі є трос, то це дуже добре, він впорається зі сміттям на відмінно. Потрібно один кінець троса засунути в унітаз, інший тримати в руках, і пробивати сміття. Трос досить гнучкий, тому з ним можна швидше впоратися з проблемою.

Чим пробити унітаз, якщо нічого не допомагає

Якщо ви вже все перепробували і навіть сходили до сусідів за вантузом, але сміттєвий корок ніяк не хоче виходити, доведеться спробувати дуже неприємну маніпуляцію – витягти сміття руками. Для цього необхідно знайти вдома дріт. З цього дроту потрібно зробити гачок. Потім варто одягнути на руку рукавичку чи поліетиленовий пакет, засунути руку з гачком якомога глибше в унітаз і зачепити сміття. Необхідно обережно дістати сміттєву пробку з унітазу і викинути її.

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