6 можливих причин, чому ваша квартира пахне «старістю», і як це виправити за вихідні

Неприємний запах

Коли ви заходите у квартиру, може виникнути відчуття специфічного запаху, який важко описати, але неможливо ігнорувати. Цей аромат — не просто затхлість чи вогкість, а стійка суміш, що часто асоціюється з бабусиними квартирами або старими будинками. Ви можете довго провітрювати, мити підлогу та запалювати свічки, але запах не зникає, оскільки його справжнє джерело знаходиться зовсім в іншому, прихованому місці. Немає жодної магії, є лише необхідність усунути реальні джерела проблеми. Розповідаємо про можливі причини неприємного запаху у квартирі.

Причини неприємного запаху у квартирі та як їх усунути

1. Піддон холодильника: те, про що, звичайно, забувають

У нижній частині холодильника, за декоративною панеллю або під морозильною камерою, знаходиться пластиковий піддон. Його завдання — збирати воду від розморожування, яку має випаровувати тепле повітря від компресора. Цей процес часто є незавершеним.

Вода застоюється, туди потрапляють крихти, пил та краплі продуктів. Уже через місяць у піддоні утворюється живильне середовище, а за півроку — болото, що пахне гниллю.

Рішення: відкрийте нижню панель або витягніть холодильник. Знайдіть знімний піддон, дістаньте його і понюхайте (це і буде джерело). Промийте піддон гарячою водою з господарським милом чи содою і ретельно висушіть. Цю процедуру повторюйте раз на три місяці. Якщо піддон вбудований, залийте у трубку зливу (на задній стінці) розчин 1 чайної ложки соди на склянку теплої води за допомогою шприца без голки, залиште на годину, а потім протріть внутрішню частину холодильника.

2. Сифони: загроза каналізаційних газів

Кожна сантехнічна точка (раковина, ванна) має сифон — вигнуту трубку, де вода створює гідрозатвор, що перешкоджає проникненню запахів із каналізації. На практиці цей механізм часто дає збій.

Проблема висихання: якщо кран не використовують тиждень-два, особливо у гостьовому санвузлі, вода в сифоні висихає, гідрозатвор зникає, і каналізаційні гази вільно потрапляють у квартиру.

Рішення: проливайте по літру води в усі сливи раз на тиждень. Якщо ви від’їжджаєте надовго, налийте у слив трохи рослинної олії; вона створить плівку, що уповільнить випаровування.

Проблема засмічення: на кухні сифон забивається жиром, який осідає на стінках, прилипаючи до решток їжі. Цей наліт не лише уповільнює злив, а й, розкладаючись, видає неприємний запах.

Рішення: відкрутіть сифон (підставивши таз), вийміть його та промийте зсередини йоржиком або старою щіткою з миючим засобом. Повторюйте це мінімум раз на півроку.

3. Текстиль: накопичення запахів за роки

Штори, які висять роками без прання, килими, які пилососять лише поверхнево, та оббивка меблів (дивани, матраци), які ніколи не чистили, вбирають і концентрують усі запахи (їжі, пилу, поту, вихлопів) і з часом самі стають їхнім джерелом. Щоб позбутися цієї причини запахів

Виперіть усе, що піддається пранню (штори, чохли, покривала), на делікатному режимі при 40 градусах, висушивши на повітрі.

Скористайтеся професійною хімчисткою або миючим пилососом. Для ручного чищення підійде розчин води та оцту (1:3): розпороште його, залиште на 15 хвилин і промокніть сухою ганчіркою. Запах оцту вивітриться, забравши з собою інші неприємні аромати.

Матрац: обробіть содою. Насипте тонкий шар, залиште на 3-4 години і ретельно пропилососьте. Сода безвідмовно вбирає вологу та запахи.

4. Вентиляція: проблема зворотної тяги

Вентиляційні отвори мають виводити повітря назовні, але через засмічення або потужні витяжки у сусідів тяга може порушитися, і вентиляція почне затягувати повітря (і чужі запахи всередину).

Перевірка: піднесіть до решітки запалений сірник (полум’я має відхилятися у бік ґрат).

Рішення: зніміть решітку, промийте її. Саму шахту прочистіть наскільки дістаєте рукою вологою ганчіркою. Якщо тяги немає зовсім, викличте керуючу компанію, оскільки прочищення шахт — їхня зона відповідальності. Тимчасовим рішенням є встановлення витяжного вентилятора, який примусово створить потяг.

5. Пральна машина: цвіль у закритому барабані

Закривання дверцят барабана відразу після прання залишає вологу всередині, створюючи ідеальні умови для плісняви (у манжеті, барабані, лотку). Вже через 2-3 тижні з’являється чорний наліт, який пахне вогкістю та затхлістю.

Рішення: відкрийте дверцята і ретельно протріть усі складки гумової манжети розчином оцту або хлору. Лоток для порошку дістаньте і промийте гарячою водою. Запустіть прання на максимальній температурі без білизни, засипавши склянку соди або заливши літр оцту, щоб очистити внутрішні частини від нальоту та бактерій. Після кожного прання витирайте манжету сухою ганчіркою і залишайте дверцята відкритими.

6. Інші джерела запаху, які слід усунути