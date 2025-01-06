6 найкращих і найлегших способів покращити пам’ять, щоб нічого не забувати

Яку їжу треба їсти, щоб активувати роботу мозку й покращити когнітивні функції.
Якщо почалися проблеми із запам’ятовуванням інформації, концентрацією та продуктивністю, є шість легких способів, які допоможуть швидко вирішити проблему.
Як швидко покращити пам’ять: 6 простих способів
- Спіть не менше 8 годин. Сон має важливе значення як для пам’яті, так і для роботи людського організму загалом. Уві сні наше тіло відновлюється й відпочиває, а мозок фільтрує набуту за день інформацію, розкладаючи її по поличках. Якщо людина не висипається, мозок не встигає все опрацювати і зберегти, тоді виникає забудькуватість і розфокусування, людина втрачає свою продуктивність.
- Фізична активність. Більше рухайтеся, це активує приплив крові до мозку, що сприяє покращенню пам’яті. Це можуть бути не традиційні фізичні вправи, а прогулянка в парку, ходіння до магазинів чи просто прибирання в домі. Головне, щоб активність була регулярною.
- Дбайте про харчування. Вживайте побільше їжі, яка містить антиоксидантні сполуки – горіхи, ягоди, цільнозернові каші. Антиоксиданти оновлюватимуть клітини мозку, тому ваша пам’ять та увага працюватимуть на повну силу.
- Читайте. Коли ми читаємо, то підвищується активність мозку, прискорюється кровообіг, тому відповідно покращується пам’ять. Читання допомагає підтримувати нейрони й синапси мозку – чим краща їхня робота, тим ліпша буде пам’ять і увага.
- Стежте за належним рівнем в організмі вітаміну D. Якщо цього вітаміну не вистачатиме в організмі, людина почуватиметься кволою та розсіяною. Щоб повністю не втратити пам’ять, треба завжди слідкувати за тим, щоб вітамін D був у нормі. Найбільше його міститься у жирній морській рибі та курячих жовтках.
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