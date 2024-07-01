6 найкращих об’ємних стрижок для тонкого волосся, які довго тримають форму і гарно відростають

Не кожна жінка може похвалитися об’ємною шевелюрою, але правильно підібрана стрижка вирішить це питання.

Стилісти назвали шість трендових зачісок, які на відмінно впораються з проблемою тонкого ослабленого волосся без об’єму. Такі стрижки роблять волосся візуально густішим та здоровішим, не потребують укладання і створюють приголомшливий образ. Кожна жінка з такою зачіскою почуватиметься неперевершеною та досконалою. Розповідаємо, які об’ємні стрижки на піку популярності у 2024 році.

Каре

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Стилісти рекомендують каре з рівним зрізом без філірування, за рахунок чого збільшиться щільність локонів. Тоді кінчики волосся позбудуться млявого вигляду і будуть візуально здоровішими. Можна робити як класичне каре, так і каре на ніжці. Для тонкого волосся можна зробити ламінування чи довготривалу завивку, щоб створити дорогий ефектний образ.

Боб

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Це топова об’ємна стрижка, яку полюбляють мільйони жінок у всьому світі. У цій зачісці локони внизу трохи стоншуються, а прикореневий об’єм зробить навіть дуже тонке волосся густим та здоровим. Для того, щоб створити ефектний стиль, можна вибрати асиметричне каре, де один бік буде трохи довшим за інший. Ще є подовжений боб, який зробить акцент на вилицях, бо має коригувальний ефект.

Каскад

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Каскад – це багатошарова стрижка, яка також входить до списку об’ємних. Завдяки різній довжині пасом створюється додатковий об’єм та густота. Якщо волосся зовсім тонке, можна вибрати розпатланий каскад, який створюватиме об’єм та легкість.

"Шапочка"

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: Freepik

"Шапочка" також полюбилася модницям усього світу за додатковий об’єм. Ця стрижка довго тримає правильну форму, не потребує укладання і гарно відростає.

"Аврора"

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Головний секрет цієї зачіски у тому, що волосся на маківці значно коротше, ніж основна маса. Ця стрижка легка у догляді, лягає у правильну структуру одразу після миття. Однак її не варто робити власницям круглого обличчя, бо вона здатна повнити.

"Рапсодія"

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Стрижка для волосся середньої довжини, яка надає візуальної густоти та об’єму. Тому буде ідеальним варіантом для власниць тонкого волосся, вона робитиме об’єм по всій його довжині. Її можна робити як на прямому, так і на кучерявому волоссі. Також стрижка акцентується подовженим чубчиком, який увиразнить погляд та підкреслить вилиці.

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