6 «невинних» фраз, які означають, що близькі люди намагаються вас контролювати

Якщо вам здається, що ваші рідні намагаються вами маніпулювати, викликати у вас почуття провини чи знецінюють, то вам не здається. Це може бути саме так. Щоб це перевірити, достатньо просто звернути увагу на прості фрази, які вказують на ознаки маніпуляції та контролю з боку тих людей, з якими ви спілкуєтеся.

Раніше ми писали, як перевірити, чи будуть стосунки довгими та міцними.

Які фрази свідчать про те, що вас намагаються контролювати

«Я ж вибачився/вибачилася». Досить часто так говорять люди, які не хочуть вирішувати проблем, що виникають у стосунках. Вибачення не завжди передбачає щирість розкаяння і тим паче не служить ключем для розв’язання конфліктної ситуації. Тут зовсім навпаки – така фраза свідчить про непряму маніпуляцію.

Досить часто так говорять люди, які не хочуть вирішувати проблем, що виникають у стосунках. Вибачення не завжди передбачає щирість розкаяння і тим паче не служить ключем для розв’язання конфліктної ситуації. Тут зовсім навпаки – така фраза свідчить про непряму маніпуляцію. «Мені б твої проблеми». Така фраза, якою опонент намагається знецінити ваші почуття і переживання, є прямим інструментом маніпуляції. А ще вона чітко вказує на те, що людина егоїстична і байдужа до чужих проблем.

Така фраза, якою опонент намагається знецінити ваші почуття і переживання, є прямим інструментом маніпуляції. А ще вона чітко вказує на те, що людина егоїстична і байдужа до чужих проблем. «Ти бачиш те, що зручно лише тобі». Цю фразу використовують тоді, коли намагаються звинуватити вас у маніпуляціях, нечесності та хочуть примусити вас сумніватися у власних відчуттях та сприйняттях щодо проблемної ситуації.

Цю фразу використовують тоді, коли намагаються звинуватити вас у маніпуляціях, нечесності та хочуть примусити вас сумніватися у власних відчуттях та сприйняттях щодо проблемної ситуації. «Це все через тебе/це все твоя вина». У цьому випадку вас намагаються зробити винними у ситуації, що склалася. Це свідчить про те, що людина не здатна визнати свою провину, перекладаючи її на інших. Від таких людей взагалі краще триматися подалі.

У цьому випадку вас намагаються зробити винними у ситуації, що склалася. Це свідчить про те, що людина не здатна визнати свою провину, перекладаючи її на інших. Від таких людей взагалі краще триматися подалі. «Я так зробив/зробила, бо люблю тебе». Після завданих неприємних відчуттів та болю ці слова нічого не вартують. Любов – це дія, а не відмовка чи виправдання. Тому тут виникає запитання: а чи дійсно вас люблять.

Після завданих неприємних відчуттів та болю ці слова нічого не вартують. Любов – це дія, а не відмовка чи виправдання. Тому тут виникає запитання: а чи дійсно вас люблять. «Ти занадто емоційно все сприймаєш/чи береш близько до серця». Цією фразою співрозмовник викликає у вас почуття провини. Якщо людина дійсно вам близька, вона намагатиметься розібратися, а не робити з вас істеричного агресора.

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