6 ознак того, що ваша душа не вперше в цьому світі та має великий досвід минулих життів

"Старі душі" – це ті люди, які приходять на Землю не вперше, вони мають місію навчити інших жити згідно вищих законів духовності.
Розповідаємо, як визначити, що ви вже маєте досвід проживання на нашій планеті.
Шість ознак того, що це не перше ваше життя на Землі
- Ви бачите людей наскрізь. Якщо ви помічали, що на інтуїтивному рівні відчуваєте людей, це може означати, що ваша душа не вперше на Землі. Навіть, коли ви кілька хвилин поговорили, а вже знаєте співрозмовника і читаєте, як відкриту книгу. Можливо, ви відчуваєте брехню чи недобре ставлення до себе та інших. Це ваша душа бачить інших наскрізь, бо має досвід спілкування з багатьма людьми.
- Вам добре на самоті. Ви абсолютно нормально ставитеся до того, що вам деякий час доводиться залишатися наодинці, ви любите тишу та спокій. А галасливі товариства, навпаки, вас пригнічують. Вам краще побути вдома, почитати книгу чи зайнятися медитацією, ніж ходити по магазинах у пошуках модного одягу.
- Ви не тримаєте зла на інших. Вам відомо, що кожна людина прийшла у цей світ для того, щоб прожити своє життя і вивчити купу духовних уроків. Тому неодмінно кожен з нас робитиме помилки, ненароком ображаючи інших. Ваша душа вже знає, що треба мати внутрішній спокій і відходити від негативних емоцій, які його порушують. Ви з легкість вибачаєте інших людей, знаючи, що кожен має право на помилку.
- Реальність вам здається сном. Іноді ви можете відчувати, що світ навколо вас нереальний, хоча ще вчора був такий самий день, як і сьогодні. Езотерики говорять, що таке відчуття притаманне всім "старим душам". Це відбувається у зв’язку з тим, що ви пройшли кілька реінкарнацій та усвідомили, що існує безліч світів. Таке відчуття ілюзорності належить до вищих вібрацій, тому ваша душа перейшла на новий рівень свідомості.
- У вас нестандартне мислення. Ви бачите вихід там, де його б ніколи не знайшли інші. Чи у вас нестандартний та неочевидний підхід до розв’язання будь-яких проблемних ситуацій. А ваші поради, які ви даєте оточуючим, завжди спрацьовують на відмінно. Здається, що ви здатні практично на все, за що б не взялися. Це означає, що ваша досвідчена душа вже знає, як вирішити будь-які питання, ви маєте нестандартне мислення, яке недосяжне для ваших сучасників, що живуть зараз на цій землі.
- Вам сниться один і той самий сон. Можливо, ви багато років підряд бачите сон, як опиняєтеся в певному місці, в якому ніколи не були. І цей сон був настільки реальним, неначе ви там проживаєте інше життя. Спеціалісти з езотерики називають це спалахами спогадів тих митей життя, які ви проживали раніше. "Старі душі" таким чином отримують нагадування, що у них є місія на цій планеті, тому не варто про неї забувати. Якщо ви бачите такі спалахи спогадів, то їх варто записувати, так ви зможете напевно знати, яке маєте призначення.
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