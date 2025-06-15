6 плодових дерев, які родять понад 100 років: їх треба обов’язково посадити у своєму саду

Якщо ви мрієте про сад, який не лише радуватиме вас щорічним урожаєм, а й стане спадщиною для дітей і навіть онуків, варто звернути увагу на ці дерева-довгожителі. Деякі культури здатні прожити понад століття і стабільно родити, тішачи соковитими та смачні плодами. Ці дерева не потребують складного догляду, головне, вибрати вдале місце для садіння й регулярно доглядати за ними. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Груші добре пристосовані до клімату України, зокрема її помірних регіонів. Ці плодові дерева прекрасно розвиваються на відкритих сонячних ділянках, легко переносять холодні зими й рідко хворіють. Груші починають плодоносити через кілька років після садіння, а за належного догляду тішать урожаєм понад сто років. Щоб отримати смачні плоди, достатньо щорічно обрізати дерево та злегка проріджувати зав’язь.

Шовковиця. Це дерево часто обходять увагою, але даремно. Шовковиця здатна жити більше століття й давати велику кількість смачних ягід. Особливо популярна чорна шовковиця — її плоди нагадують ожину, але ніжніші та набагато солодші. У сприятливих умовах дерево не потребує догляду, не боїться спеки й чудово розростається навіть на бідних ґрунтах.

Яблуня — одна з найулюбленіших культур українських садівників. Яблуні живуть до 100 років і дають стабільний рясний урожай, навіть якщо догляд за ними мінімальний. Сотні сортів дозволяють підібрати дерево для будь-якого клімату й типу ґрунту. Яблука добре зберігаються, підходять для компотів, варення і сушіння, тому ці дерева мають обов’язково бути у вашому саду.

Інжир — південний гість. Хоч інжир і асоціюється із теплими краями, деякі сорти добре приживаються в південних областях України. У теплих районах дерево можна вирощувати у відкритому ґрунті, а в прохолодніших — у діжках із укриттям на зиму. Інжир здатен плодоносити понад 100 років і потребує лише сонячного місця, регулярного поливу та правильного обрізання.

Вишня. Найчастіше вишню висаджують через її універсальність — вона витримує перепади температур, легко переносить весняні заморозки та плодоносить навіть на глинистих і піщаних ґрунтах. Існує багато сортів вишні на будь-який смак — від солодких до кислуватих. А ще, її плоди одні з найкращих для консервації.