6 помилок у стосунках, яких не варто робити жінкам після 30-ти, щоб не бути самотніми

Що робити жінкам після 30-ти, щоб ніколи не бути одинокими: рекомендації спеціалістів.

Уже давно за тридцять, а в коханні постійно не щастить. І начебто молода, гарна, розумна жінка, а другої половинки все немає. Коли у друзів уже по двоє дітей, а тут нема з ким навіть у кафе сходити. Тоді починаються сумніви, зневіра та самокопання. Сайт Your Tango пише, що саме розумні жінки найчастіше роблять типові помилки у стосунках, але це з легкістю можна виправити.

Раніше ми писали про 4 способи, як зберегти стосунки з близькою людиною на все життя.

Яких помилок у стосунках варто уникати жінкам після 30-ти, щоб не бути самотніми

Відмовтеся від стандартів. До тридцяти років ми всі маємо певний набір комунікативних навичок, що формують модель нашої поведінки з протилежною статтю. Зазвичай, ми таку модель поцупили у родині, втім, хтось надивився фільмів, а когось вабить поведінка кумирів. Психологи в цьому випадку все ж рекомендують відійти від своїх звичайних ролей та спробувати якось по-іншому спілкуватися з чоловіками. Наприклад, можна знайомитися з такими, які не дорівнюють вашим стандартам, зазвичай це допомагає.

До тридцяти років ми всі маємо певний набір комунікативних навичок, що формують модель нашої поведінки з протилежною статтю. Зазвичай, ми таку модель поцупили у родині, втім, хтось надивився фільмів, а когось вабить поведінка кумирів. Психологи в цьому випадку все ж рекомендують відійти від своїх звичайних ролей та спробувати якось по-іншому спілкуватися з чоловіками. Наприклад, можна знайомитися з такими, які не дорівнюють вашим стандартам, зазвичай це допомагає. Не чекайте «манни з неба». Класична помилка багатьох жінок – пускати особисте життя на долю випадку. Хоча психологи радять самостійно займатися питанням особистого життя – відвідувати вечірки, знайомитися з новими людьми, активніше спілкуватися в соцмережах.

Класична помилка багатьох жінок – пускати особисте життя на долю випадку. Хоча психологи радять самостійно займатися питанням особистого життя – відвідувати вечірки, знайомитися з новими людьми, активніше спілкуватися в соцмережах. Відмовтеся від відвертості. Не потрібно під час перших днів знайомства відкривати чоловікові увесь свій багатий внутрішній світ. Дайте час собі та йому пізнати одне одного, можливо це знайомство буде миттєвим, а може ваші стосунки триватимуть все життя. Але щоб знайомство переросло у щось серйозне, не слід бути занадто відкритими і не допитуйте партнера, неначе ви представник правоохоронних органів.

Не потрібно під час перших днів знайомства відкривати чоловікові увесь свій багатий внутрішній світ. Дайте час собі та йому пізнати одне одного, можливо це знайомство буде миттєвим, а може ваші стосунки триватимуть все життя. Але щоб знайомство переросло у щось серйозне, не слід бути занадто відкритими і не допитуйте партнера, неначе ви представник правоохоронних органів. Старайтеся іти на компроміси. Не варто бути категоричними у судженнях та діях. Адже серйозні та міцні стосунки вимагають поступливості та компромісів. Варто навчитися приймати деякі недоліки та слабкості чоловіка, якщо це не порушує ваших принципів, цінностей та особистих кордонів. Взаєморозуміння – це ключ до тривалих і щасливих стосунків.

Не варто бути категоричними у судженнях та діях. Адже серйозні та міцні стосунки вимагають поступливості та компромісів. Варто навчитися приймати деякі недоліки та слабкості чоловіка, якщо це не порушує ваших принципів, цінностей та особистих кордонів. Взаєморозуміння – це ключ до тривалих і щасливих стосунків. Гроші нічого не вирішують. Таке твердження справедливе, коли ви не маєте наміру вступати у стосунки. У протилежному випадку це досить небезпечне судження. Оскільки фінансова стабільність у парі забезпечує комфортне та приємне життя. Нестача грошей, навпаки, негативно позначається на взаєминах, призводить до сварок та розлучень.

Таке твердження справедливе, коли ви не маєте наміру вступати у стосунки. У протилежному випадку це досить небезпечне судження. Оскільки фінансова стабільність у парі забезпечує комфортне та приємне життя. Нестача грошей, навпаки, негативно позначається на взаєминах, призводить до сварок та розлучень. Не слід поспішати. Якщо ви з кимось познайомилися, а вам вже далеко за тридцять, не варто відразу бігти в салон за весільною сукнею. Все ж таки необхідно повернутися в реальність і дати стосункам розвиватися природнім чином. Чим більше ви підганятимете події, тим швидше все закінчиться. І тоді доведеться починати все спочатку.

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