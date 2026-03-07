ТСН у соціальних мережах

132
2 хв

6 порід собак, які ветеринари радять заводити 2026 року

До списку увійшли популярні та адаптивні породи з врівноваженим характером. Експерти пояснили, на що звертати увагу під час вибору домашнього улюбленця.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Золотистий ретривер

Золотистий ретривер / © Getty Images

Ветеринари визначили шість порід собак, які у 2026 році найчастіше рекомендуватимуть майбутнім власникам. До переліку увійшли популярні сімейні породи, що відомі своєю адаптивністю та врівноваженим характером.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці підкреслюють: під час вибору собаки вирішальним є не зовнішній вигляд, а відповідність способу життя власника. За словами ветеринарів, саме темперамент, потреба у навантаженнях та особливості догляду визначають, наскільки комфортним буде співжиття з домашнім улюбленцем.

У добірку 2026 року потрапили кавалер-кінг-чарльз-спаніель, лабрадор-ретривер, віппет, золотистий ретривер, пудель та грейхаунд. Їх об’єднує дружелюбний характер, невибагливість у побуті та здатність адаптуватися до різних умов проживання — від великих сімейних будинків до міських квартир.

Які породи ветеринари радять у 2026 році

  • Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Обидві експертки — Еймі Ворнер та Ліза Кан — називають цю породу оптимальним вибором для малих домогосподарств і квартир. Це лагідні, поступливі та орієнтовані на людей собаки, яким достатньо помірної активності та уваги. Їх цінують за спокійний характер і здатність добре адаптуватися до різних середовищ.

  • Лабрадор-ретривер

Один із найпопулярніших сімейних собак у світі. Ветеринари відзначають універсальність породи: лабрадори соціальні, легко навчаються та гарно вписуються у сімейний ритм. Енергійні, але врівноважені, вони підходять навіть недосвідченим власникам.

  • Віппет

Для активних людей та мешканців квартир — один із найкращих варіантів. Віппети тихі та спокійні вдома, але потребують регулярних фізичних навантажень. Завдяки дружньому та ненав’язливому характеру вони добре почуваються і в сім’ях, і в домівках із частими гостями.

  • Золотистий ретривер

Доброзичливі, грайливі та дуже віддані. Цю породу часто рекомендують сім’ям із дітьми та тим, хто заводить собаку вперше. Їхня відкрита вдача і готовність до контакту роблять «голденів» одними з найулюбленіших собак у світі.

  • Пудель

Розумні, активні та майже не линяють — що робить пуделів хорошим вибором для людей із легкими алергіями. Усі різновиди породи — від той-пуделів до стандартних — легко навчаються та добре пристосовуються до різних стилів життя.

  • Грейхаунд

Попри репутацію швидкісних собак, у побуті грейхаунди дуже спокійні. Часто їх обирають люди старшого віку або власники квартир. Після мінімальної щоденної активності вони залюбки проводять час у спокої, що робить породу зручною та невибагливою в догляді.

Нагадаємо, раніше ветеринарка назвала 10 порід собак, які відомі витривалістю та нижчим ризиком захворювань.

132
