Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
3 хв

6 порід собак, яких не варто заводити новачкам: кінолог пояснила, чому

Якщо ви вперше вирішили завести собаку, ці породи краще оминути. Кінологиня пояснила, які шість собак вимагають досвіду й щоденного виховання.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / © Associated Press

Людям, які вперше вирішили завести собаку, варто ретельно зважити свій вибір. Не всі породи підходять для новачків — деякі потребують значного досвіду, часу й терпіння. Дресувальниця собак Інгрід Пупс розповіла, яких шість порід краще уникати людям без досвіду у вихованні тварин.

Про це повідомило видання Express.

За словами кінологині, за вісім років роботи вона бачила сотні собак різних порід. Її спостереження показали: деякі улюбленці вимагають набагато більше зусиль, ніж інші. Вони можуть мати складний характер, надмірну енергію чи потребу в інтелектуальних навантаженнях. Якщо не приділяти їм достатньо уваги, це призводить до агресії, втеч або псування речей.

Які породи собак не підходять новачкам

  • Австралійська вівчарка. Ці собаки надзвичайно енергійні — справжні «ходячі батарейки» з сильним пастушим інстинктом. Якщо власник не зможе забезпечити їм довгі прогулянки та активні ігри, вони починають проявляти деструктивну поведінку — гризуть меблі, бігають колами або гавкають без зупину.

  • Бордер-коллі. Найрозумніша порода у світі водночас є однією з найскладніших для утримання вдома. Без регулярних інтелектуальних завдань і тривалих тренувань бордер-коллі нудьгують і швидко втрачають контроль. Вони ідеально підходять для кінологічних змагань, але не для тих, хто просто хоче домашнього компаньйона.

  • Німецька вівчарка. Популярна й улюблена багатьма порода. Однак Інгрід Пупс наголошує: ці собаки потребують чіткої дисципліни з раннього віку. Без належного виховання вівчарки стають примхливими, занадто територіальними й погано реагують на незнайомців. Це чутливі, віддані тварини, яким необхідно приділяти багато уваги.

  • Хаскі. Їх часто заводять через красиву зовнішність, але мало хто готовий до труднощів. Хаскі мають незалежний характер і схильні діяти на власний розсуд. Вони можуть тікати, псувати речі й проявляти агресію до інших тварин. Для комфортного співіснування з ними потрібно розуміти їхню природу та мати досвід роботи з сильними породами.

  • Бельгійська вівчарка малінуа. Це собака, яка вимагає постійних тренувань і завдань. Малінуа має потужний інтелект і потребує кілька годин активності щодня. Якщо цього не забезпечити, вона починає «розважати» себе сама — часто коштом меблів або предметів у квартирі.

  • Дудлі (помісі пуделів). Ці собаки виглядають милими, але проблема полягає в іншому. Як зазначає дресувальниця, багато заводчиків розводять дудлі задля прибутку, не звертаючи уваги на здоров’я тварин. Через це у метисів часто трапляються генетичні проблеми. Купуючи таких собак, власники несвідомо підтримують недобросовісне розведення.

Інгрід Пупс підкреслює, що ці породи не є «поганими». Вони просто потребують власників із досвідом, які розуміють особливості поведінки собак і готові присвятити вихованню чимало часу.

Нагадаємо, власники собак часто помічають, що їхні улюбленці можуть дивно поводитися, коли відчувають нестачу уваги. Ветеринари пояснюють: ревнощі у тварин не менш реальні, ніж у людей, і проявляються вони в різних формах.






