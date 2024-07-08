6 рецептів краси кореянок: секрети, які збережуть молодість та привабливість на довгі роки

Напевно, кожна жінка задумувалася на тим, як кореянкам вдається мати такий молодий та привабливий вигляд. У чому їхній секрет? До того ж, шкіра кореянок завжди доглянута та гладенька, неначе вікові зміни їх взагалі обходять стороною. Вся справа у правильному догляді та здоровому харчуванні, як запевняють експерти краси. Розповідаємо про 6 найголовніших правил корейських жінок, які допомагають зберегти молодість та красу на довгі роки.

Які секрети краси та молодості кореянок: як не старіти дуже довгий час

Гідрофільні олії. Корейські жінки не умиваються гелем чи пінками для обличчя, вони використовують для щоденного ритуалу гідрофільну олію. Цей засіб містить у собі екстракти різноманітних ефірних олій, які при контакті з водою перетворюються на легке молочко для умивання. Гідрофільна олія чудово змиває косметику, бруд та надлишки шкірного жиру з обличчя, не пересушуючи шкіру.

Корейські жінки не умиваються гелем чи пінками для обличчя, вони використовують для щоденного ритуалу гідрофільну олію. Цей засіб містить у собі екстракти різноманітних ефірних олій, які при контакті з водою перетворюються на легке молочко для умивання. Гідрофільна олія чудово змиває косметику, бруд та надлишки шкірного жиру з обличчя, не пересушуючи шкіру. Рисова вода. Такий саморобний тонік з рисової води відмінно очищає шкіру обличчя, допомагає звузити пори й позбутися акне, запобігає появі дрібних зморшок. Щоб приготувати рисову воду, треба промити пів склянки рису та залити ста грамами води, залишити на годину. Цього часу вистачить, щоб вода збагатилася вітамінами та мінералами і була готовою до використання. Такий тонік можна використовувати упродовж тижня, потім варто зробити новий.

Такий саморобний тонік з рисової води відмінно очищає шкіру обличчя, допомагає звузити пори й позбутися акне, запобігає появі дрібних зморшок. Щоб приготувати рисову воду, треба промити пів склянки рису та залити ста грамами води, залишити на годину. Цього часу вистачить, щоб вода збагатилася вітамінами та мінералами і була готовою до використання. Такий тонік можна використовувати упродовж тижня, потім варто зробити новий. Нефритовий масажер. Цією річчю користуються жінки усього світу вже не одну сотню років, і вона досі не втратила своєї актуальності. Бо нефритовий масажер справді досить ефективно бореться зі старінням шкіри. Ролер працює для лімфодренажу, виводить токсини, розгладжує дрібні зморшки, дозволяє косметичним засобам глибше проникати у шари шкіри обличчя.

Цією річчю користуються жінки усього світу вже не одну сотню років, і вона досі не втратила своєї актуальності. Бо нефритовий масажер справді досить ефективно бореться зі старінням шкіри. Ролер працює для лімфодренажу, виводить токсини, розгладжує дрібні зморшки, дозволяє косметичним засобам глибше проникати у шари шкіри обличчя. Муцин равлика. Це слиз, який додають до багатьох корейських та французьких косметичних засобів для шкіри. Також українські виробники косметики полюбляють цей екстракт, бо він здатен творити дива. Слиз равлика – це потужне джерело колагену, гіалуронової та гліколевої кислоти. Саме ці компоненти здатні відновити та зволожити шкіру, зробити її гладкою, пружною та еластичною.

Це слиз, який додають до багатьох корейських та французьких косметичних засобів для шкіри. Також українські виробники косметики полюбляють цей екстракт, бо він здатен творити дива. Слиз равлика – це потужне джерело колагену, гіалуронової та гліколевої кислоти. Саме ці компоненти здатні відновити та зволожити шкіру, зробити її гладкою, пружною та еластичною. Продукти, багаті на пробіотики. Корейські жінки додають до свого щоденного раціону кімчі – це ферментована їжа, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості. Тому вона не дає організмові зістаритися зсередини. Також це можуть бути всі види кисломолочних продуктів та м’які сири.

Корейські жінки додають до свого щоденного раціону кімчі – це ферментована їжа, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості. Тому вона не дає організмові зістаритися зсередини. Також це можуть бути всі види кисломолочних продуктів та м’які сири. Захист шкіри від сонця. УФ-проміння негативно позначається на молодості шкіри. Тому корейські жінки використовують сонцезахисні креми та сироватки, які містять SPF. Такий крем наноситься перед виходом на вулицю, оскільки у приміщенні він буде працювати як бар’єр, не даючи повітрю потрапляти до пор шкіри обличчя, і зневоднюватиме її.

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