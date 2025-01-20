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6 речей у нашому домі, які варто мити щодня: про це треба обов’язково знати

6 речей у нашому домі, які варто мити щодня: про це треба обов’язково знати

Які речі треба мити щодня / Фото: Freepik

Чистота в оселі – це запорука комфортного і гармонійного життя її мешканців.

Напевно, мало кому відомо, однак є такі місця в нашому домі, які потребують щоденного прибирання. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, які речі треба обов’язково мити й прати щодня.

Які речі в нашому домі треба мити й прати щодня

  • Раковини. Після миття рук чи посуду на сантехніці залишаються бактерії та бруд. Раковину варто мити кожного дня губкою з мийним засобом, а потім дезінфікувати її, щоб уникнути розповсюдження бактерій.
  • Рушники для ванної та кухні. Американські вчені довели, що кухонні рушники – це найбрудніша річ на кухні, те саме стосується і рушників у ванній кімнаті. Якщо ви користуєтеся рушниками кожного дня, то й змінювати їх потрібно також щодня.
  • Стільниця. На ній може опинитися все, що завгодно – від їжі до ключів. Також там можуть бути пошта, сумки, гаманці й інші речі. Тому стільницю треба добре мити й дезінфікувати кожного дня.
  • Брудний посуд в жодному разі не можна залишати на ніч, бо на ньому миттєво з’являться бактерії, рештки їжі можуть привабити комах, тарганів і навіть гризунів. Тому посуд краще мити одразу.
  • Кавоварка. Брудна кавоварка – це прекрасне середовище для розмноження бактерій і плісняви. Цей побутовий прилад треба мити й чистити щодня. Це найкраще робити теплою мильною водою, якщо така процедура не заборонена виробником.
  • Поверхні душової кабіни. Важливо мити стінки душової кабіни після кожного використання. Якщо не витирати надлишки вологи зі стін, може з’явитися пліснява й вапняний наліт, яких потім буде важко позбутися.

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