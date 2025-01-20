6 речей у нашому домі, які варто мити щодня: про це треба обов’язково знати

Чистота в оселі – це запорука комфортного і гармонійного життя її мешканців.

Напевно, мало кому відомо, однак є такі місця в нашому домі, які потребують щоденного прибирання. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, які речі треба обов’язково мити й прати щодня.

Які речі в нашому домі треба мити й прати щодня

Раковини. Після миття рук чи посуду на сантехніці залишаються бактерії та бруд. Раковину варто мити кожного дня губкою з мийним засобом, а потім дезінфікувати її, щоб уникнути розповсюдження бактерій.

Після миття рук чи посуду на сантехніці залишаються бактерії та бруд. Раковину варто мити кожного дня губкою з мийним засобом, а потім дезінфікувати її, щоб уникнути розповсюдження бактерій. Рушники для ванної та кухні. Американські вчені довели, що кухонні рушники – це найбрудніша річ на кухні, те саме стосується і рушників у ванній кімнаті. Якщо ви користуєтеся рушниками кожного дня, то й змінювати їх потрібно також щодня.

Американські вчені довели, що кухонні рушники – це найбрудніша річ на кухні, те саме стосується і рушників у ванній кімнаті. Якщо ви користуєтеся рушниками кожного дня, то й змінювати їх потрібно також щодня. Стільниця. На ній може опинитися все, що завгодно – від їжі до ключів. Також там можуть бути пошта, сумки, гаманці й інші речі. Тому стільницю треба добре мити й дезінфікувати кожного дня.

На ній може опинитися все, що завгодно – від їжі до ключів. Також там можуть бути пошта, сумки, гаманці й інші речі. Тому стільницю треба добре мити й дезінфікувати кожного дня. Брудний посуд в жодному разі не можна залишати на ніч, бо на ньому миттєво з’являться бактерії, рештки їжі можуть привабити комах, тарганів і навіть гризунів. Тому посуд краще мити одразу.

в жодному разі не можна залишати на ніч, бо на ньому миттєво з’являться бактерії, рештки їжі можуть привабити комах, тарганів і навіть гризунів. Тому посуд краще мити одразу. Кавоварка. Брудна кавоварка – це прекрасне середовище для розмноження бактерій і плісняви. Цей побутовий прилад треба мити й чистити щодня. Це найкраще робити теплою мильною водою, якщо така процедура не заборонена виробником.

Брудна кавоварка – це прекрасне середовище для розмноження бактерій і плісняви. Цей побутовий прилад треба мити й чистити щодня. Це найкраще робити теплою мильною водою, якщо така процедура не заборонена виробником. Поверхні душової кабіни. Важливо мити стінки душової кабіни після кожного використання. Якщо не витирати надлишки вологи зі стін, може з’явитися пліснява й вапняний наліт, яких потім буде важко позбутися.

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