Церковне свято 6 серпня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 6 серпня, в православному календарі Преображення Господнє. Преображення Господнє — це свято на честь події, коли Ісус Христос на горі Фавор відкрив своїм учням свою божественну славу. Це одне з 12 найбільших свят у православній і католицькій традиції.

Ісус узяв трьох апостолів — Петра, Якова і Івана — і піднявся з ними на високу гору (гора Фавор). Там Він переобразився: лице Його засяяло, як сонце, а одяг став білим і блискучим, як світло. Поруч з Ним з’явилися пророки Мойсей і Ілля, які розмовляли з Ісусом. Учні в цей момент почули голос Бога Отця: “Це Син Мій Улюблений, Його слухайте!”. Ця подія показала Божественну природу Ісуса і його майбутню славу.

В православ’ї в цей день відбувається освячення фруктів, особливо винограду — вважається, що перший урожай цього року треба освятити. Люди приносять у церкву яблука, груші, виноград, сливи — і після освячення їдять їх. Віряни вірять, що освячені фрукти набирають благодатної сили і приносять здоров’я.

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Прикмети 6 серпня

Народні прикмети 6 серпня / © unsplash.com

6 серпня ясний, сонячний і теплий день — осінь очікується теплою і сухою.

Якщо на Преображення ранкова роса сильна і волога — буде хороший врожай на зерно.

Туман на Преображення — на дощову осінь.

Що завтра не можна робити

6 серпня Церква рішуче засуджує будь-яке лихослів’я, грубу лайку, розповсюдження пліток, прояви злоби, заздрості та жадібності, а також помсту й відчай. Цього дня суворо забороняється відмовляти в підтримці чи допомозі тим, хто звертається по неї.

Що можна робити завтра

На Другий Спас прийнято запрошувати гостей і пригощати їх освяченими яблуками та свіжою випічкою. Однак під час святкового столу слід уникати надмірностей у їжі, гучних розмов і надмірного вживання алкоголю. Цього дня категорично забороняється сваритися з рідними та відмовляти у підтримці тим, хто її потребує.