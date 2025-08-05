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6 серпня — яке церковне свято, що гріх робити на Преображення Господнє
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 6 серпня, в православному календарі Преображення Господнє. Преображення Господнє — це свято на честь події, коли Ісус Христос на горі Фавор відкрив своїм учням свою божественну славу. Це одне з 12 найбільших свят у православній і католицькій традиції.
Ісус узяв трьох апостолів — Петра, Якова і Івана — і піднявся з ними на високу гору (гора Фавор). Там Він переобразився: лице Його засяяло, як сонце, а одяг став білим і блискучим, як світло. Поруч з Ним з’явилися пророки Мойсей і Ілля, які розмовляли з Ісусом. Учні в цей момент почули голос Бога Отця: “Це Син Мій Улюблений, Його слухайте!”. Ця подія показала Божественну природу Ісуса і його майбутню славу.
В православ’ї в цей день відбувається освячення фруктів, особливо винограду — вважається, що перший урожай цього року треба освятити. Люди приносять у церкву яблука, груші, виноград, сливи — і після освячення їдять їх. Віряни вірять, що освячені фрукти набирають благодатної сили і приносять здоров’я.
Прикмети 6 серпня
6 серпня ясний, сонячний і теплий день — осінь очікується теплою і сухою.
Якщо на Преображення ранкова роса сильна і волога — буде хороший врожай на зерно.
Туман на Преображення — на дощову осінь.
Що завтра не можна робити
6 серпня Церква рішуче засуджує будь-яке лихослів’я, грубу лайку, розповсюдження пліток, прояви злоби, заздрості та жадібності, а також помсту й відчай. Цього дня суворо забороняється відмовляти в підтримці чи допомозі тим, хто звертається по неї.
Що можна робити завтра
На Другий Спас прийнято запрошувати гостей і пригощати їх освяченими яблуками та свіжою випічкою. Однак під час святкового столу слід уникати надмірностей у їжі, гучних розмов і надмірного вживання алкоголю. Цього дня категорично забороняється сваритися з рідними та відмовляти у підтримці тим, хто її потребує.