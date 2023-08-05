6 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 серпня, в православному календарі день пам’яті святих князів Бориса і Гліба. Князі Борис і Гліб, відомі також як святі Борис і Гліб, були ранніми руськими правителями, що жили у X столітті, та синами князя Володимира Великого, який прийняв хрещення Києва і поклав початок християнському руському державотворенню.

Борис і Гліб народилися у княжій родині Володимира і Ольги. Як вони виросли, їхні батьки намагалися підготувати їх до правління різними способами. Бориса описували як розумного і стриманого, тоді як Гліб відзначався добротою і простотою.

1015 року, після смерті Володимира Великого, старший брат Ярослав Мудрий став великим князем Київської Русі. Однак між Борисом і Глібом і їхніми старшими братами виникли конфлікти через владу та земельні питання.

У результаті конфлікту, Борис і Гліб були вбиті. Вони відмовилися використовувати зброю проти свого брата (пасинка Володимира) Святополка, прагнучи уникнути гріха братовбивства.

Смерть Бориса і Гліба стала символом жертовності, невідступної відмови від насильства і відданості християнським ідеалам. Швидко їх почали шанувати як мучеників, а пізніше їх було визнано святими.

Культ святих Бориса і Гліба мав велике значення для формування руської національної ідентичності та християнської культури на Русі. Їхня пам'ять збереглася в літературі, іконографії та пам'ятниках архітектури. Вони вважаються покровителями добра, миру та родинних цінностей у православній та католицькій традиціях християнства.

Церковне свято 6 серпня — день пам'яті мучениці Христини

Свята Христина Тирська була ранньохристиянською мученицею, життя якої припало на часи правління римського імператора Діоклетіана (284-305 рр.). Народилася вона в місті Тіра, яке розташовувалося на узбережжі Середземного моря, в теперішній Туреччині.

Свята Христина вирішила віддати своє життя служінню Христу і відмовитися від язичницького віросповідання, яке було загально поширеним у Римській імперії. Вона відмовилася вступити в шлюб з язичником і віддано служила християнській вірі.

Дівчина відзначалася глибокою вірою і мужністю, навіть перед небезпекою втратити своє життя. Вона відмовилася від культу язичницьких божеств і відмовилася поклонятися їм. Це призвело до того, що її було заарештовано та піддано жорстоким покаранням.

У кінці свого страждання, Христина була виведена за межі міста і страчена. Її смілива віра та готовність віддати життя за християнські переконання зробили її символом мученицької сили та відданості. У християнській традиції вона вшановується як свята мучениця, а її життя стало невичерпним джерелом натхнення для вірних, які переживають випробування і переслідування через свою віру.

Прикмети 6 серпня

Народні прикмети 6 серпня / Фото: Pexels

Дме південний вітер — чекайте на негоду.

Зранку дзижчать мухи — буде сонячна погода.

Курчата притискаються до квочки — дощі будуть затяжними.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня краще не працювати на полі, хоча йшов період жнив. Інакше може трапитися пожежа. Не рекомендовано займатися заготівлею матеріалів для будівництва оселі — мешканці майбутнього житла будуть багато сваритися.

Що можна робити завтра

Цього дня було прийнято йти в ліс і збирати там сезонні ягоди. Особливо популярною була черемха, з якої потім готували варення на зиму. Йшли в ліс і за грибами. Чоловіки традиційно виготовляли березові віники для лазні.

Читайте також: