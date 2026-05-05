6 травня — яке церковне свято, чому варто походити босоніж по траві з росою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 6 травня

Завтра, 6 травня, в православному календарі день пам’яті святого Йова. Йов жив у землі Уц і був заможною та шанованою людиною. Святе Писання описує його як праведника, який «був непорочний, справедливий і богобоязливий, і віддалявся від зла». Він мав велику родину, численні стада худоби та жив у достатку. Однак його найбільшою цінністю була не матеріальна забезпеченість, а глибока віра в Бога.

Згідно з біблійним оповіданням, сатана поставив під сумнів щирість Йовової віри, стверджуючи, що він праведний лише через своє благополуччя. Тоді Йов зазнав страшних випробувань: він втратив своїх дітей, багатство і здоров’я. Його тіло вкрилося виразками, а життя перетворилося на суцільний біль і страждання.

Попри це, Йов не зрікся Бога. Його слова «Господь дав, Господь і взяв — нехай буде ім’я Господнє благословенне» стали символом смирення та довіри до Божого промислу.

У період страждань до Йова приходять друзі, які намагаються пояснити його біду як покарання за гріхи. Проте Йов відстоює свою невинність і не приймає поверхневих пояснень людського болю. Його внутрішній діалог із Богом стає глибокою духовною боротьбою, у якій він шукає сенс страждання.

Після випробувань Бог відновлює Йова. Йому повертається здоров’я, він отримує нові багатства і дітей, а його життя стає ще благословеннішим, ніж раніше. Але найважливішим є не матеріальне відновлення, а духовне прозріння — Йов глибше пізнає велич і недосяжність Божого задуму.

Прикмети 6 травня

Народні прикмети 6 травня / © unsplash.com

  • Дощ 6 травня — до доброго врожаю зелені та трав.

  • Рясна ранкова роса — на врожай проса, вівса та інших зернових культур.

  • Бджоли активно літають далеко від вуликів — до стабільної, доброї погоди.

Що завтра не можна робити

Без потреби не варто топтати траву, а особливо це стосується незаміжніх дівчат — у народі вірили, що це може «притягнути» самотність.

Що можна робити завтра

Роса цього дня вважалася «живою» і цілющою — нею навіть ходили босоніж до сходу сонця. У цей церковний день до святого Йова Почаївського звертаються з щирими молитвами про зцілення від тяжких недуг, про підтримку в біді та захист від усякого зла й недоброзичливців. Окремо цього покровителя дня просять про щедрий урожай гороху. За народними віруваннями, сіяти його слід лише під вечір — щоб птахи, зокрема горобці, не помітили посів і не зашкодили йому.

