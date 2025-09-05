ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

6 вересня — яке церковне свято, про що просити у своїх молитвах до архангела Михаїла

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 6 вересня

Церковне свято 6 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 6 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним. Євдоксій жив у IV–V столітті (точні дати життя невідомі, бо джерела різняться). За переказами, він був воєводою або знатним воїном/чиновником в Римській імперії, але залишив мирське життя заради Христа. Прийняв християнську віру у складний час, коли імперія ще зберігала елементи язичництва, і коли християни часто переслідувалися. Відданість Христу була настільки великою, що він відмовився від багатства і влади заради служіння Богу. Євдоксій разом із трьома братами (Агафодором, Агапітоном, Теодотієм) і черницею Марією постраждали за віру під час гонінь на християн. Вони були схоплені язичниками або римською владою і піддані жорстоким тортурам. Євдоксій залишився невідступним у вірі, підтримував інших постраждалих і підбадьорював їх молитвою. Врешті-решт він і його сподвижники були замучені, але віра їхня залишилася непохитною.

Церковне свято 6 вересня — Чудо архангела Михаїла

Святкування присвячене архангелу Михаїлу, головному небесному воїну, який бореться зі злом і захищає людей від небезпеки. Сам термін походить від легендарних випадків, коли архангел проявляв свою силу, захищаючи міста, монастирі або вірян від ворогів, стихійних лих і хвороб.

Головне джерело свята — Візантійська традиція, де Михаїл вважався покровителем воїнів і захисником імператорів. Одне з найвідоміших чудес відбулося на Сицилії у V столітті: архангел Михаїл врятував місто від епідемії та завойовників, проявивши свою силу над небезпечними ворогами. В Україні свято пов’язане з Михайлівським монастирем у Києві, який вважався духовним і військовим захистом міста. Легенди кажуть, що архангел оберігав Київ у часи навал ворогів, а віруючі, молячись до нього, отримували зцілення та порятунок.

Прикмети 6 вересня

Народні прикмети 6 вересня / © unsplash.com

Народні прикмети 6 вересня / © unsplash.com

  • Східний вітер 6 вересня — до похолодання.

  • Якщо шишки на сосні щільні і важкі, буде холодна зима.

  • Птахи збираються у зграї і відлітають на південь — до ранніх холодів.

Що завтра не можна робити

У цей день існують чіткі народні заборони: вважається, що не можна виконувати будь-яку роботу та користуватися гострими або колючими предметами — різати, рубати чи колоти щось суворо заборонено.

Що можна робити завтра

Цього дня особливо корисно відвідати храм: до святого Архангела Михаїла звертаються з молитвами про зцілення від хвороб, захист від усього злого та недобрих людей. Біля образів Богородиці просять благословення та підтримку, а до Києво-Братської ікони Божої Матері звертаються у випадку небезпеки чи нападу ворогів, просячи охорони для Батьківщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie