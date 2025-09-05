Церковне свято 6 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 6 вересня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним. Євдоксій жив у IV–V столітті (точні дати життя невідомі, бо джерела різняться). За переказами, він був воєводою або знатним воїном/чиновником в Римській імперії, але залишив мирське життя заради Христа. Прийняв християнську віру у складний час, коли імперія ще зберігала елементи язичництва, і коли християни часто переслідувалися. Відданість Христу була настільки великою, що він відмовився від багатства і влади заради служіння Богу. Євдоксій разом із трьома братами (Агафодором, Агапітоном, Теодотієм) і черницею Марією постраждали за віру під час гонінь на християн. Вони були схоплені язичниками або римською владою і піддані жорстоким тортурам. Євдоксій залишився невідступним у вірі, підтримував інших постраждалих і підбадьорював їх молитвою. Врешті-решт він і його сподвижники були замучені, але віра їхня залишилася непохитною.

Церковне свято 6 вересня — Чудо архангела Михаїла

Святкування присвячене архангелу Михаїлу, головному небесному воїну, який бореться зі злом і захищає людей від небезпеки. Сам термін походить від легендарних випадків, коли архангел проявляв свою силу, захищаючи міста, монастирі або вірян від ворогів, стихійних лих і хвороб.

Головне джерело свята — Візантійська традиція, де Михаїл вважався покровителем воїнів і захисником імператорів. Одне з найвідоміших чудес відбулося на Сицилії у V столітті: архангел Михаїл врятував місто від епідемії та завойовників, проявивши свою силу над небезпечними ворогами. В Україні свято пов’язане з Михайлівським монастирем у Києві, який вважався духовним і військовим захистом міста. Легенди кажуть, що архангел оберігав Київ у часи навал ворогів, а віруючі, молячись до нього, отримували зцілення та порятунок.

Прикмети 6 вересня

Східний вітер 6 вересня — до похолодання.

Якщо шишки на сосні щільні і важкі, буде холодна зима.

Птахи збираються у зграї і відлітають на південь — до ранніх холодів.

Що завтра не можна робити

У цей день існують чіткі народні заборони: вважається, що не можна виконувати будь-яку роботу та користуватися гострими або колючими предметами — різати, рубати чи колоти щось суворо заборонено.

Що можна робити завтра

Цього дня особливо корисно відвідати храм: до святого Архангела Михаїла звертаються з молитвами про зцілення від хвороб, захист від усього злого та недобрих людей. Біля образів Богородиці просять благословення та підтримку, а до Києво-Братської ікони Божої Матері звертаються у випадку небезпеки чи нападу ворогів, просячи охорони для Батьківщини.