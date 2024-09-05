6 вересня — яке церковне свято, не робіть цього на Михайлів день, щоб не загубити пам'ять

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 вересня, в православному календарі диво архистратига Михаїла. Свято також називають "Дивом у Хонах", є одним із найбільш відомих див, пов'язаних з цим архангелом у православній традиції. Це диво сталося в місті Хони (сучасний Колосс, Туреччина) і пов'язане з рятуванням християнського храму, присвяченого Архистратигу Михаїлу, від руйнування.

За переказами, в IV столітті поблизу міста Хони був побудований храм на честь Архистратига Михаїла. Біля цього храму було цілюще джерело, що, за віруванням, зцілювало хворих. Один язичник, що мав німого від народження дочку, побачивши у сні архангела, відвів дочку до цього джерела. Після омовіння вона отримала здатність говорити, що сильно вразило язичника, і він прийняв християнську віру.

Дізнавшись про це, місцеві язичники вирішили зруйнувати храм і джерело, щоб знищити його популярність серед християн. Вони спрямували дві річки на храм, бажаючи його затопити. Однак, за молитвами храмового пономаря Архипа (який присвятив своє життя служінню в цьому храмі), Архистратиг Михаїл з'явився і зупинив потік води, ударивши посохом по скелі. Вода втекла через отвір у землі, утворивши велику ущелину, яку досі можна побачити в цьому місці. Таким чином, храм і джерело були врятовані.

Церковне свято 6 вересня — день пам'яті святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним

Євдоксій був римським воїном, який проживав у IV столітті під час правління імператора Діоклетіана, одного з найзапекліших переслідувачів християн. Євдоксій служив у війську та мав високе положення, але був християнином і таємно сповідував свою віру. Коли розпочалися масові гоніння на християн, Євдоксій відкрито визнав свою віру перед своїм начальством і відмовився брати участь у язичницьких обрядах.

Через це його було заарештовано, піддано тортурам і зрештою страчено. За одними джерелами, його обезголовили, а за іншими – він помер від виснаження внаслідок тортур.

Разом з Євдоксієм постраждали й інші християни, які також були військовослужбовцями або належали до його оточення. Зінон — друг Євдоксія, який також був воїном і сповідував християнську віру. Він був заарештований разом з Євдоксієм і страчений. Макарій і Василь — інші сподвижники Євдоксія, які розділили з ним мученицьку смерть. Інші воїни — в історичних джерелах згадується, що разом з Євдоксієм загинуло багато інших християн, які перебували в його оточенні.

Їхній приклад надихає християн на відданість вірі, незважаючи на будь-які труднощі та переслідування. Вони залишилися вірними Христу навіть перед обличчям смерті, що стало яскравим свідченням їхньої віри та мужності.

Прикмети 6 вересня

Народні прикмети 6 вересня / Фото: Unsplash

Ще не опадає листя з берези — до морозної зими.

Тепла погода означає, що холод ще не скоро прийде.

В лісі багато грибів — до сніжної зими.

Що завтра не можна робити

Не слід цього дня мити голову. В давнину вважалося, якщо не послухати, то вода змиє всю пам'ять і розум. Людина почне забувати важливе і стикнеться з проблемами на роботі. Також не можна пекти хліб та пироги, тому що накличете на себе біди і нещастя.

Що можна робити завтра

Люди зазвичай цього дня стежили за погодою. Вона допомагала відстежувати початок заморозків і настання зими. Було прийнято влаштовувати народні гуляння, а ще цей день вважався сприятливим для примирення.

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