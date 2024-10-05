6 жовтня — яке церковне свято, не робіть одну річ цього дня, якщо не хочете залишитися без головного

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 6 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Томи. Його ім'я означає "близнюк" (арабською "Томас"). Тома згадується в Новому Заповіті, зокрема в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана.

Тома був покликаний Ісусом під час його земного служіння. Він, як і інші апостоли, залишив усе, щоб слідувати за Христом. Найбільш відомий епізод з життя Томи — його сумнів після Воскресіння Христового. Коли інші апостоли розповіли йому про воскресіння, він не повірив, сказавши, що хоче бачити рани Ісуса, щоб повірити. Коли Ісус з’явився йому та показав свої рани, Тома проголосив: "Господь мій і Бог мій!" (Івана 20:28). Цей момент часто інтерпретується як свідчення про божественність Христа.

Після Воскресіння Тома активно проповідував Євангеліє. За традицією, він відправився до Індії, де заснував церкву та звершив багато чудес. Тому також приписують написання "Євангелія від Томи", яке є апокрифом. Тома став мучеником за свою віру. За легендою, він загинув в Індії, де був убитий віроломно.

Прикмети 6 жовтня

Народні прикмети 6 жовтня / Фото: Unsplash

Випав сухий сніг — літо буде теплим.

Безвітряно на вулиці до холодної погоди.

Перший сніг вказує, що справжня зима прийде через 40 днів.

Що завтра не можна робити

Не можна лінуватися, тому що інакше отримаєте фінансові проблеми. Не слід відвертатися від того, хто просить у вас милостиню, тому що ви самі опинитесь в такому ж становищі.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки святкували закінчення всіх польових і городніх робіт, влаштовуючи вечірку для цілого поселення. Снідали обов'язково шматком хліба, щоб в родину прийшов достаток.

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